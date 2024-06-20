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Tokat, Sivas, Çorum, ve Erzurum halkı dikkat! Uzmanlardan kıyafet uyarısı! Sakın böyle dışarı çıkmayın

Yaz mevsimi geldi ve bazı sağlık sorunları artarak devam ediyor. Tokat, Sivas, Çorum, Erzurum gibi bölgelerde yaşayan vatandaşlara kıyafet uyarısı yapıldı. Yaz mevsimiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüne karşı uzmanlar peş peşe açıklamalarda bulundu. Bu hastalık, özellikle kırsal kesimlerde yaygın olarak görülüyor.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 16:22 Güncelleme 20 Haziran 2024, 16:22
Tokat, Sivas, Çorum, ve Erzurum halkı dikkat! Uzmanlardan kıyafet uyarısı! Sakın böyle dışarı çıkmayın

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Kurban Bayramı süresince hava sıcaklıklarının artması ve büyükbaş hayvanlarla temasın fazla olması nedeniyle kenelerin aktivitesi artış gösterdi. Bu durum, yaygın olarak görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüne karşı dikkatli olunmasını gerektiriyor.

KOYU RENKLİ VE TENİNİZİ GÖSTEREN KIYAFETLERİ GİYMEYİN

Uzmanlar, kırsal alanlarda, bağ, bahçe, tarla, orman ve piknik alanları gibi riskli bölgelerde açık renkli ve cildi göstermeyen kıyafetler giyilmesi gerektiğini belirtti. Pantolon paçalarının çorap içine sokulmasının, kenelere karşı önemli bir korunma yöntemi olduğu vurgulandı.

ERKEN TANI VE KORUNMA ÖNEMLİ

KKKA virüsü, iç bölgelerde, özellikle İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Orta Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yaygın olarak görülüyor. Bu virüsün görüldüğü endemik bölgelerde, her yıl ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında hastalığın ortaya çıkma olasılığı yüksek.

Hastalığın belirtileri halsizlik, yüksek ateş ve kırgınlık gibi genel enfeksiyon belirtileriyle başlıyor. İleri aşamalarda ise tüm vücutta ve iç organlarda kanamalara neden olarak ciddi bir hastalığa dönüşüyor. Her 20 kişiden birinde ölümcül olabilen bu hastalığın kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, eksilen kan ürünlerinin yerine konması ve organ yetmezliği belirtilerine yönelik destek tedavileri uygulanıyor.

Hastalığın tedavisinde kan ve kan ürünleri kullanıldığından, uzmanlar kan bağışının önemine dikkat çekiyor. Kan bağışı, hastalığa yakalananlara destek amacıyla hayati önem taşıyor.

KENE NASIL ÇIKARILIR?

Kenenin ısırması durumunda en yakın hekime başvurulması gerektiğinin altını çizen uzmanlar kene ısırması durumunda mümkünse en yakın sağlık kuruluşuna başvurup eğitimli bir sağlık personelinin keneyi usulüne uygun olarak çıkarmasını öneriyor. Hastalık bulaşma riski kenenin vücutta kaldığı süre ile doğru orantılı olduğundan kene en kısa zamanda çıkarılmalıdır.

Vücuda yapışmış keneler, hijyen ortamı sağlanıp eldiven giyildikten sonra ezilmeden, ağızdan veya başından tutularak bir cımbız veya pens yardımıyla, vida çıkarır gibi sağa sola çevrilerek çıkarılmalı. Keneleri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla üzerine sigara basmak veya kolonya ve gazyağı dökmek gibi yöntemlere başvurulmamalıdır.

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