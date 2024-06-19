Çanakkale’de alevlere karşı canhıraş mücadele! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı! Ölü ya da yaralı var mı?

BAKAN SAHADA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bölgedeki son durumu aktardı. Bakan Yumaklı, ölü ya da yaralı olmadığını belirtti. Yumaklı, "Sorunlu tek bir alan kaldı. Arkadaşlarımız o alana yöneldi. Enerjisi azaldı" dedi.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

BAKAN YUMAKLI SON GELİŞMELERİ DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormana sıçrayan anız yangınıyla mücadelenin 540 personel tarafından 94 arazöz ve iş makinesinin yanı sıra gece görüş helikopteriyle sürdürüldüğünü bildirdi.

Helikopterden yangın bölgesini inceleyen Yumaklı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Türkiye genelinde 42 orman yangını olduğunu, bunun 22'sinin orman içinde, 20'sinin orman dışında gerçekleştiğini söyledi.

Burdur, Çanakkale, Sakarya, Manisa ve Uşak'taki yangınların "üst risk grubu"nda olduğunu belirten Yumaklı, "Çanakkale ilinin Eceabat ilçesinde halihazırda devam eden bir yangın söz konusu. Uşak'ta da devam eden bir yangınımız var. Diğerlerinin hepsi kontrol altına alındı." dedi.

Eceabat'taki yangının saat 16.05'te tespit edildiğini, saat 16.11'de müdahale edildiği bilgisini veren Yumaklı, havadan söndürme çalışmasının 9 uçak ve 6 helikopterle başlatıldığını anlattı.

Yangınla mücadelede mevcut duruma ilişkin bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti: "Şu anda hava araçlarımız gün batımı nedeniyle inmek durumunda kaldılar. Bir gece görüş helikopteriyle mücadeleye devam etmiş olacağız. Şu anda 94 adet arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçlarımız ve 540 personelimizle mücadeleye bütün kurumların işbirliğiyle devam ediyoruz. Büyükanafarta köyünün tedbiren boşaltılmasını istemiştik. Onun dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit eden bir husus yok. Bu köyden de herhangi bir şekilde bir sağlık sorunu yaşayan, can ya da mal kaybı söz konusu değil."

Bakan Yumaklı, tedbirler kapsamında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişlerin durdurulduğunu hatırlattı. Bölgede rüzgarın saatte 28 kilometre hızla estiğini, nemin yüzde 68, sıcaklığın 23 derece olduğunu aktaran Yumaklı, "Şartlar bizim lehimize çok şükür. Devam ediyor. İlk tespitlerimize göre, tabii ki nihai durumun da bilgisini vereceğiz ama tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu." ifadesini kullandı.

Bakan İbrahim Yumaklı, Eceabat'taki yangınla ilgili bütün kurumlarla kol kola verip çalıştıklarını, büyük endişeye sevk edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Yangının ve mücadelenin seyriyle ilgili bilgi vermeyi sürdüreceklerini aktaran Yumaklı, "Çanakkale'ye, Eceabat'a 'geçmiş olsun' diliyorum. Ülkemizin bağımsızlık savaşında son derece önemli bu tarihi yarımadanın en ufak bir kısmının bile zarar görmesi, bizim gönüllerimizde büyük yara açıyor. O yüzden tekraren geçmiş olsun diyorum. İnşallah çok fazla uzun saatler olmadan iyi haberi verebileceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.