Çanakkale’de alevlere karşı canhıraş mücadele! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı! Ölü ya da yaralı var mı?

Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.
Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürme çalışmaları devam ederken Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler durduruldu. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları yangına müdahale edemezken, 1 gece görüşlü helikopter yangına gece boyunca müdahale etti. Günün aydınlanması ile birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.
BAKAN SAHADA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bölgedeki son durumu aktardı. Bakan Yumaklı, ölü ya da yaralı olmadığını belirtti. Yumaklı, "Sorunlu tek bir alan kaldı. Arkadaşlarımız o alana yöneldi. Enerjisi azaldı" dedi.
GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
BAKAN YUMAKLI SON GELİŞMELERİ DUYURDU
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormana sıçrayan anız yangınıyla mücadelenin 540 personel tarafından 94 arazöz ve iş makinesinin yanı sıra gece görüş helikopteriyle sürdürüldüğünü bildirdi.
Helikopterden yangın bölgesini inceleyen Yumaklı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Türkiye genelinde 42 orman yangını olduğunu, bunun 22'sinin orman içinde, 20'sinin orman dışında gerçekleştiğini söyledi.
Burdur, Çanakkale, Sakarya, Manisa ve Uşak'taki yangınların "üst risk grubu"nda olduğunu belirten Yumaklı, "Çanakkale ilinin Eceabat ilçesinde halihazırda devam eden bir yangın söz konusu. Uşak'ta da devam eden bir yangınımız var. Diğerlerinin hepsi kontrol altına alındı." dedi.
Eceabat'taki yangının saat 16.05'te tespit edildiğini, saat 16.11'de müdahale edildiği bilgisini veren Yumaklı, havadan söndürme çalışmasının 9 uçak ve 6 helikopterle başlatıldığını anlattı.
Yangınla mücadelede mevcut duruma ilişkin bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti: "Şu anda hava araçlarımız gün batımı nedeniyle inmek durumunda kaldılar. Bir gece görüş helikopteriyle mücadeleye devam etmiş olacağız. Şu anda 94 adet arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçlarımız ve 540 personelimizle mücadeleye bütün kurumların işbirliğiyle devam ediyoruz. Büyükanafarta köyünün tedbiren boşaltılmasını istemiştik. Onun dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit eden bir husus yok. Bu köyden de herhangi bir şekilde bir sağlık sorunu yaşayan, can ya da mal kaybı söz konusu değil."
Bakan Yumaklı, tedbirler kapsamında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişlerin durdurulduğunu hatırlattı. Bölgede rüzgarın saatte 28 kilometre hızla estiğini, nemin yüzde 68, sıcaklığın 23 derece olduğunu aktaran Yumaklı, "Şartlar bizim lehimize çok şükür. Devam ediyor. İlk tespitlerimize göre, tabii ki nihai durumun da bilgisini vereceğiz ama tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu." ifadesini kullandı.
Bakan İbrahim Yumaklı, Eceabat'taki yangınla ilgili bütün kurumlarla kol kola verip çalıştıklarını, büyük endişeye sevk edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Yangının ve mücadelenin seyriyle ilgili bilgi vermeyi sürdüreceklerini aktaran Yumaklı, "Çanakkale'ye, Eceabat'a 'geçmiş olsun' diliyorum. Ülkemizin bağımsızlık savaşında son derece önemli bu tarihi yarımadanın en ufak bir kısmının bile zarar görmesi, bizim gönüllerimizde büyük yara açıyor. O yüzden tekraren geçmiş olsun diyorum. İnşallah çok fazla uzun saatler olmadan iyi haberi verebileceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.
BİR AÇIKLAMA DA BAKANLIKTAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada "Gemi trafiği kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak* askıya alındı. Gemi trafiği, *güney-kuzey* tek yönlü olarak devam edecektir." denildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çanakkale Boğazı gemi trafiği,* Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle *kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak* askıya alındı. Gemi trafiği, *güney-kuzey* tek yönlü olarak devam edecektir."
ANAFARTALAR KÖYÜ BOŞALTILDI
Yangının büyümesi ihtimaline karşı Anafartalar köyü tamamen boşaltılırken, vatandaşlara Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı tarihi Gelibolu yarımadasındaki 57. Alay ve Conkbayırı'na gitmemeleri uyarısı yapıldı.
TARİHİ ALANLARA GİRİŞLER DURDURULDU
Valilikten yapılan açıklamada, "Eceabat Kumköy köyü civarında devam eden orman yangınına Orman, AFAD, Belediye, İl Özel İdare ekiplerince uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makinaları ile havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Büyük Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Özel İdare, AFAD ve İl Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından Eceabat Gençlik Konuk Evine götürülerek misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemlidir. Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanına girişler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.
MSB'DEN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 1 itfaiye, 1 arazi aracı ve personel görevlendirdi.
BAKAN YUMAKLI: BELİRLİ BİR NOKTADA TUTMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Yangın Harekat Merkezi'nden Çanakkale Eceabat'taki yangını takip etti. Yangının son durumuna ilişkin açıklama yapan Yumaklı, "Yangınla ilgili ilk bildirimi saat 16.05'te aldık. Arkadaşlarımız saat 16.11'de müdahaleye başladılar. Hava sıcaklıklarının arttığı şu dönemde; özellikle bu yangının da ziraat alanından çıktığını düşünürsek, vatandaşlarımızın çok daha hassas olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Anız yakma konusunun bir cezai yaptırımı olduğunu, hatta orman yangınına sirayet edecek şekilde olmasının çok daha ağır yaptırımlara sebep olacağını kendilerine tekrar hatırlatmış olalım. İklim değişikliğinin bize olan etkisinin yoğunlaştığını bugünlerde vatandaşlarımızla omuz omuza vererek yeşil vatanımızı korumakla ilgili bütün mücadele hep birlikte vereceğiz. Şu anda diğer bölgelerden takviye ekiplerini oraya sevk etmiş durumdayız. Şu an itibariyle rüzgar hızı saatte 40 kilometre. Bulunduğumuz bölgede nem oranı da aynı şekilde, yüzde 40'lar civarında. Hava sıcaklığı da yüksek seyrediyor. Arkadaşlarımız mücadeleye devam ediyor. Şu an için belirli bir noktada tutmak için gayretleri var. Ayrıca Büyük Anafartalar köyünün boşaltılmasını istedik. Diğer kamu kurumlarıyla birlikte omuz omuza vererek inşallah bu süreci de büyük bir sorun olmadan atlatacağız" dedi.
Bakan Yumaklı, açıklamanın ardından yangın bölgesine hareket etti.
GEMİ TRAFİĞİ AÇILDI
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle tek yönlü durdurulan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin normale döndüğü açıklandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını sebebiyle 4 saat önce tek yönü kapatılan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, çift yönlü olarak açıldığı duyuruldu.
Büyük Anafarta köyünün tedbiren boşaltıldığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişlerin durdurulduğu yangın bölgesinde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ise sürüyor.
Gelibolu Yarımadası'nda, Eceabat ilçesine bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisinde çıkan anız yangını ormana sıçramış, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alınmıştı.