SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Adalet Bakanlığı duyurdu! Tehdit ve şantaj olaylarına adı karışan Hakim Gül  A. açığa alındı

Son dakika haberleri... Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı belirtilen hakim Gül A’nın, açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 22:03 Güncelleme 19 Haziran 2024, 22:11

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı belirtilen hakim Gül A'nın, açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim Gül A, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Kiracı olduğu site yöneticisiyle aşk yaşadığı iddia edilen kadın hakim, hem alemci, hem de rüşvetçi çıktıKiracı olduğu site yöneticisiyle aşk yaşadığı iddia edilen kadın hakim, hem alemci, hem de rüşvetçi çıktı
Kiracı olduğu site yöneticisiyle aşk yaşadığı iddia edilen kadın hakim, hem alemci, hem de rüşvetçi çıktı


NE OLMUŞTU?

Adana Adliyesi'nde hakim Gül A., iddiaya göre kiracı olduğu sitenin yönetici Ş.L. ile aşk yaşamaya başladı. İkili ilişkilerini kameraya aldı. Bir süre sonra hakim, ayrıldığı sevgilisindeki görüntüleri silmesi için aracı kullandı. Ancak Ş.L iki kişi tarafından "Görüntüleri yok et, yoksa ölürsün" diye tehdit edilince, Gül A. hakkında şikayet dilekçesi yazdı.

Bunun üzerine HSK'nın hakim hakkında soruşturma izni verildiği anlaşıldı. Bu arada hakimin "Akaryakıt kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan bir sanıktan, "Beraat" etmesi karşılığında 500 milyon lira rüşvet aldığı iddiası da ortaya atıldı. Görevli olduğu adliyede emanet deposundan uyuşturucu alıp alem yaptığı da vurgulandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı! Çiftçilere hasat için saat verildi... Boğaz ve ’Tarihi Alan’ açılacak
Almanya’da ’teröristan’ buluşması! PYD elebaşı İlham Ehmed’den Türkiye’ye karşı bize yardım edin çağrısı | ABD ve YPG’den ortak tatbikat
Türk Telekom
Havalimanı güvenliği hayatının şokunu yaşadı! Kadın yolcunun bagajında kendi kalbi çıktı | Jessica Manning’in hayat hikayesi yürekleri burktu
Galatasaray’a 25 milyon euroluk dev transfer geliri! Yıldız oyunculardan gelecek bonservis kasayı dolduracak
İşte EURO 2024’ün ilkleri ve enleri! Arda Güler, Cristiano Ronaldo Pepe...
Eylem Tok ve oğlu ABD’de hakim karşısına çıktı! Son halleri dikkat çekti! Timur Cihantimur koşullardan dert yandı: Tuvalet temizletiyorlar
İstanbul’da bayram durumu! Yollar boş plajlar dolu
Bodrum’da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü! Turgutreis’te 16 saatlik su kesintisi
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı!
Hizbullah Demir Kubbe’yi yerle bir etti: Hayfa Limanı’nda dokuz dakikalık İHA görüntüsü! İsrail’den topyekün savaş tehdidi
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!
Netanyahu ateş püskürdü ABD savunmaya geçti! Canlı yayında Blinken’ı hedef aldı: Beyaz Saray toplantıyı iptal mi etti?
EURO 2024’e Arda Güler ve Mert Müldür damgası! Jeneriklik goller ’en iyiye’ aday
DNA testi ile şoke eden gerçek ortaya çıktı! İki çocuğunun babası kuzeniymiş... 12 yıl boyunca aldatılan adamdan ilginç istek
SON DAKİKA