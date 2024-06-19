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4 ilde orman yangınları! Çanakkale, İzmir, Uşak ve Muğla... Bakan Yumaklı yangınlarda son durumu açıkladı! Ölü ya da yaralı var mı?

Son dakika haberi! Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün tarım arazisinde ve ormanlık alanda çıkan yangın giderek büyüdü. 18 saattir süren yangına havanın aydınlanmasının ardından uçak ve helikopterle müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangınla mücadelede sorunlu tek alanın kaldığını, alevlerin ilerlemesinin durdurulduğunu, enerjisinin büyük ölçüde azaltıldığını, ancak rüzgar çok yoğun olduğu için "tamamen kontrol altında" diyemediklerini söyledi. Çiftçilere hasat uyarısı yapan Yumaklı, "Saat 11.00'e kadar hasat işlemlerinin tamamlanmasına karar verdik." dedi. Öte yandan İzmir'de çıkan orman yangını söndürüldü. Uşak ve Muğla Milas'ta çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 16:53 Güncelleme 19 Haziran 2024, 10:50
4 ilde orman yangınları! Çanakkale, İzmir, Uşak ve Muğla... Bakan Yumaklı yangınlarda son durumu açıkladı! Ölü ya da yaralı var mı?

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün tarım arazisinde ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bakan Yumaklı'dan Eceabat'taki yangına ilişkin açıklama

Çanakkale'de saatlerdir devam eden orman yangınındaki son durum dron ile görüntülendi.

GÜN DOĞUMUYLA BİRLİKTE HELİKOPTER VE UÇAKLARLA YOĞUNLAŞTI
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05'te anızdan ormana sıçrayarak başlayan yangına müdahale, gün doğumuyla birlikte helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı.

Yangına, havadan ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangın bölgesindeki son durum dron ile görüntülendi.


GÜNEY-KUZEY TEK YÖNLÜ DEVAM EDECEK
Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin güney-kuzey tek yönlü olarak devam edeceği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, orman yangınının devam etmesi nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir." denildi.

TAMAMEN KONTROL ALTINDA DİYEMİYORUZ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangınla mücadelede sorunlu tek alanın kaldığını, alevlerin ilerlemesinin durdurulduğunu, enerjisinin büyük ölçüde azaltıldığını, ancak rüzgar çok yoğun olduğu için "tamamen kontrol altında" diyemediklerini söyledi.

Bakan Yumaklı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan koordinasyon merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 16.05'te Büyükanafarta köyü yakınında başlayıp ormana sıçrayan anız yangınına saat 16.11 itibarıyla müdahaleye başlandığını bildirdi.

Büyükanafarta ve Küçükanafarta köylerinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verildiğini belirten Yumaklı, "Bu tahliyelerde yaklaşık 530 kişi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Gençlik Konukevi'ne yerleştirildi. Herhangi bir can kaybı ya da sağlık sorunu söz konusu değil çok şükür. İlk müdahale 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinesi ve 540 personel ile başlamıştı. Valiliğimiz, AFAD'ımız, Orman Genel Müdürlüğümüz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektörden de desteklerle bu müdahaleye, mücadeleye devam edildi." diye konuştu.

Yumaklı, gün battıktan sonra hava araçlarının görev yapamadığını, gece boyunca 73 arazöz ve iş makinesi, bir gece görüş helikopteri ve 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplamda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 290 aracı dahil olmak üzere 970 personelle mücadelenin sürdüğünü anlattı.

340 HEKTARLIK ALANI ORMAN, GERİ KALANI ORMAN DIŞI BÖLÜM
Yangın bölgesinin büyüklüğüne değinen Yumaklı, "Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. İncelemeler bittiğinde kesin rakamları söyleyeceğiz. Bunun yaklaşık 340 hektarlık alanı orman, geri kalanı orman dışı bölüm." dedi.

Bakan Yumaklı, gün doğumuyla söndürme çalışmasının yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Havadan müdahalenin saat 05.45 itibarıyla 10 uçak ve 7 helikopterle yeniden başladığını aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:

"Sorunlu tek bir alan kaldı, şu anda arkadaşlarımız oraya yoğunlaşmış vaziyetteler. Halihazırda yangının ilerlemesi durduruldu, enerjisi büyük ölçüde azaltıldı ancak rüzgar çok yoğun olduğu için şu anda 'tamamen kontrol altında' diyemiyoruz. Karadan ve havadan arkadaşlarımızın hem kısmi müdahaleleri hem kontrolleri devam ediyor. İlerleyen saatlerde 'kontrol altına alındı' haberini vereceğimizi umuyorum. Bütün gece boyunca hiç uyumadan alevlerle mücadele eden bu alandaki bütün kurumlara ait çalışan arkadaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Kurumlarımızın bu yönüyle entegrasyonu ve birbirleriyle dayanışması da son derece mutluluk verici."

BOĞAZ TRAFİĞİ TEK YÖNLÜ KAPATILDI
Yumaklı, saat 02.30 sularında Gelibolu ilçesi Değirmendüzü köyünden başka bir yangın haberi aldıklarını, ciddi bir alanda ve çok şiddetli rüzgarla başlayan yangın için güçlerini bölmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Yoğun müdahaleyle alevlerin 2 saat içinde kısmen, şu an ise tamamen kontrol altına alındığını, herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Yumaklı, Eceabat'taki yangınla ilgili tedbirler hakkında şu bilgileri verdi:

"Yangının başlamasıyla Boğaz trafiği tek yönlü olarak kuzey-güney yönü itibarıyla kapatılmıştı. Halihazırda hava araçlarının su alma yönlerinde olması hasebiyle bu yasağın aynı şekilde devam etmesi kararlaştırıldı ve bu şekilde devam edecek, ta ki arkadaşlarımız 'artık kontrol altına alındı' diyene kadar.

İçinde bulunduğumuz Tarihi Yarımada'nın ziyaretçi trafiğine açılıp açılmamasıyla alakalı da bir değerlendirme yaptık. Özellikle yangının etkili olduğu Conkbayırı bölgesinin ziyaretçiye kapalı tutulması ama kısmen ziyaretçilere Alan Başkanlığının kontrolünde ve koordinasyonunda açılmasına karar verdik. Boşaltılan iki köyle ilgili halihazırda geri dönüşe ilişkin herhangi bir karar vermedik. Orada da tedbiren bu şekliyle köyün tahliye edilmiş haliyle devamına karar verdik. Umuyorum ki yine 'kontrol altına alındı' kararıyla bu köy sakinlerimiz evlerine geri dönebilecekler."

SAAT VERİLDİ: 11.00'E KADAR HASAT İŞLEMİNİ TAMAMLAYIN
İbrahim Yumaklı, 5 gün boyunca özellikle Çanakkale bölgesinde fırtınaya varan derecede şiddetli bir rüzgar olacağı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 derece üzerinde olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Bu nedenle Çanakkale'de hasat yapacak çiftçilere saat 11.00'e kadar işlemlerini tamamlamaları, ondan sonrasına izin verilmeyeceği konusunda bildirim yapıldığına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Özellikle rüzgarın çok şiddetli olduğu saatlerde herhangi bir makine kullanımından kaynaklanabilecek bir kıvılcımın bile çok ciddi bir yangına sebebiyet verebilecek olması nedeniyle saat 11.00'e kadar hasat işlemlerinin tamamlanmasına karar verdik. Tabii bu önümüzdeki 5 gün boyunca arkadaşlarımız, Valiliğimiz bu konuda değerlendirmelerini yapacaklar. Belki daha önce ya da birkaç gün uzatılması şeklinde de olabilir."

Yumaklı, Uşak'ta dün saat 18.30'da çıkan yangını kontrol altına alma çalışmasının da sürdüğünü belirtti.

İlerleyen saatlerde "kontrol altına alındı" haberini vermek üzere çalışmalara devam edildiğini anlatan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Değerli vatandaşlarımıza genel bir uyarı yapmak istiyorum. Özellikle bayram tatili sebebiyle mesire yerleri ya da piknik alanları belirlenmiş olan yerlerde vakit geçirmelerini, bu alanlarda kendilerine yapılan ikazlara kesinlikle riayet etmelerini, yangına sebebiyet verebilecek en küçük bir unsuru gözetmeleri ve bu konuda ihtimam göstermeleri, özellikle bu alanlar başta olmak üzere zaten yasaklı orman alanlarına hiçbir şekilde girilmeyip ateş yakılmamasını özellikle rica ediyoruz. Hakikaten yeşil vatanımızın bu şekliyle hasar görmesi yanı sıra gerçekten çok büyük bir kaynak kaybına sebep olan bu hususta en büyük başarının, yangının çıkmaması olduğunu tekraren hatırlatmak istiyorum."

BAKAN GECE BOYUNCA TAKİP ETTİ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde süren yangına müdahale çalışmalarını gece boyunca takip etti.

Helikopterden yangın bölgesini inceleyen ve Yangın Yönetim Aracı'nda sahadan bilgi alan Yumaklı, daha sonra yangın bölgesine gitti.

BAŞKA BİR BÖLGEDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Devam eden Büyükanafartalar yangınının yanında Değirmendüzü Mahallesi'nde de yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi.

Bakan Yumaklı, Değirmendüzü Mahallesi'ndeki yangın bölgesine geçti. Yetkililerden bilgi alan Yumaklı, ardından mahallede bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Öte yandan İzmir'de çıkan orman yangını söndürüldü. Uşak ve Muğla Milas'ta çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

MİLAS'TA ORMAN YANGINI
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Dibekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

UŞAK'TA YANGIN
Uşak'ta tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ile ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

4 HELİKOPTER İLE KARADAN 154 ARAÇ VE ÇOK SAYIDA EKİPLE
Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına havanın aydınlanmasıyla helikopterlerle de müdahale başladı. Yangınla mücadele, 4 helikopter ile karadan 154 araç ve çok sayıda ekiple devam ediyor.

Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Uşak'ta orman yangını


Yangının rüzgarın da etkisiyle sık sık yön değiştirerek hızla büyüdüğünü ve ormanlık alana sıçradığını belirten Can, "Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili arazileri ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alındı, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçradı. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde bir dönem büyüdü." dedi.

Yangın bölgesine yakın köylerdeki bazı evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini dile getiren Can, şunları kaydetti:

"AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evlerde herhangi bir zarar şu an itibarıyla bulunmamaktadır."

İZMİR DİKİLİ'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizköy Mahallesi yakınlarına ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.

İzmir'de yerleşim yerlerine yakın alanda büyük yangın

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, yangının bir sitenin alt kısmında bulunan otluk alanda çıktığını ve zeytinlik alana sıçradığını söyledi.

Budan, yangının rüzgarın etkisiyle genişlediğini belirtti.

Yangına müdahale gece boyunca sürdü. Havanın aydınlanmasıyla 2 uçak ve 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

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