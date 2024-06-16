Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Peş peşe kritik görüşmeler





Görüşmede Al Nahyan'ın Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Erdoğan, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.





SELMAN'A TEBRİK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Görüşmede Prens Selman'ın Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Erdoğan, İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu belirtirken, Suudi Arabistan'ı Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından dolayı tebrik etti.





IRAK HALKININ BAYRAMINI KUTLADI



Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Görüşmede, Başkan Erdoğan, İslam dünyasının en özel günlerinden bayramların bayram tadında yaşanması ve Filistin toprakları başta olmak üzere, İslam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesi dileklerini iletti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN