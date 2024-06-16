SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Peş peşe kritik görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini belirtti. Öte yandan Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 13:58 Güncelleme 16 Haziran 2024, 19:38
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Peş peşe kritik görüşmeler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle liderlerle görüşmeye başladı.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Erdoğan görüşmede İslam dünyasının, Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini belirtti.

Görüşmede Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve tüm Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.



AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Al Nahyan'ın Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Erdoğan, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.



SELMAN'A TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Prens Selman'ın Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Erdoğan, İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu belirtirken, Suudi Arabistan'ı Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından dolayı tebrik etti.



IRAK HALKININ BAYRAMINI KUTLADI

Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Başkan Erdoğan, İslam dünyasının en özel günlerinden bayramların bayram tadında yaşanması ve Filistin toprakları başta olmak üzere, İslam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesi dileklerini iletti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Peş peşe kritik görüşmeler
Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik’le bayramlaştı! Bizzat Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i aradı
Koza Altın İşletmeleri
Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü | Özgür Özel’den hem bayram hem de ’Babalar Günü’ tebriği
Rusya’yı ayağı kaldıran olay! DEAŞ’lı teröristler ortalığı karıştırdı: Gardiyanları rehin aldılar
Terör devleti İsrail bayramı da kana buladı! Han Yunus ve Refah’a bombalar... Enkaz şehir Gazze’de buruk ’kurban’
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor
EURO 2024’te Polonya-Hollanda maçı öncesi ortalık karıştı! Alman polisi baltalı taraftarı vurdu
Jose Mourinho’ya ’Buruk’ haber! Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin gözdesine kanca
Kurban eti nasıl saklanır, nasıl dinlendirilir? Buzdolabında, dondurucuda kurban eti nasıl, kaç ay saklanır?
Transfer 1. ağızdan resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk hamlesi
Cansız bedeni halıya sarılı bulunan Sedef Güler’in katili Edirne’de yakalandı! Kan donduran itiraf: Nefes almadığını görünce denize attık
Başkan Erdoğan Kurban Bayramı namazını Marmaris’te kıldı! Vatandaşa nasihat Haremi Şerif’li dua!
Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...
Her Kurban Bayramı değişmeyen manzara! Acemi kasaplar kanlar içinde hastanelere akın etti
SON DAKİKA