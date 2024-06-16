Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Peş peşe kritik görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle liderlerle görüşmeye başladı.
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle liderlerle görüşmeye başladı.
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan görüşmede İslam dünyasının, Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini belirtti.
Görüşmede Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve tüm Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Al Nahyan'ın Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Erdoğan, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.
SELMAN'A TEBRİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Prens Selman'ın Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Erdoğan, İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu belirtirken, Suudi Arabistan'ı Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından dolayı tebrik etti.
IRAK HALKININ BAYRAMINI KUTLADI
Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Başkan Erdoğan, İslam dünyasının en özel günlerinden bayramların bayram tadında yaşanması ve Filistin toprakları başta olmak üzere, İslam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesi dileklerini iletti.