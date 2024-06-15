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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna Barış Konferansı'na geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Ukrayna Barış Konferansı'nın yapılacağı Bürgenstock kasabasına geldi.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 19:04 Güncelleme 15 Haziran 2024, 19:05
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna Barış Konferansı’na geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Ukrayna Barış Konferansı'nın yapılacağı Bürgenstock kasabasına geldi.

Bakan Fidan Ukrayna Barış Konferansı'na katıldı!



İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı Ukrayna Barış Konferansı bugün başlıyor. Türkiye'yi temsilen zirveye katılacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nidwalden kantonundaki Lucerne Gölü'nün yanında yer alan Bürgenstock kasabasına geldi. Zirvenin yapılacağı otele giriş yapan Fidan, İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından karşılandı. Fidan, liderlerle basına poz verdikten sonra konferansın yapılacağı salona geçti.

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