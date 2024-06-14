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Kurban Bayramı sefer saatleri 2024! 16-17-18-19 Haziran İETT-metro-Marmaray, tramvay, vapur ücretsiz mi? Kurban Bayramında ulaşım bedava mı?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16-19 Haziran tarihleri arasında dört gün sürecek. Bu süre zarfında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayanlar, bayram ziyaretlerini gerçekleştirmek için toplu taşıma araçlarını tercih edecekler. Peki, bayramda ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 08:31 Güncelleme 14 Haziran 2024, 08:31
Kurban Bayramı sefer saatleri 2024! 16-17-18-19 Haziran İETT-metro-Marmaray, tramvay, vapur ücretsiz mi? Kurban Bayramında ulaşım bedava mı?

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Kurban Bayramı ulaşım bedava mı sorusu için araştırmalar hızlandı. 2024 yılında Kurban Bayramı, 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak ve binlerce kişi memleketlerine veya yakınlarına ziyaretler yapacak. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili boyunca, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan köprü ve otoyollar ile toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bayramı kapsayan 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 19 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray ile İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden paylaşılan bilgiye göre bayram süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 16-19 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB'ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak. İBB Deniz Taksileri ise 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca, Kuzguncuk İskelesi, Moda İskelesi, Kadıköy İskelesi, Beşiktaş İskelesi ve Çubuklu Arabalı Vapur İskelelerimizde yer alan Vapur Kafeleri de hizmette olacak.

BAYRAMDA İZMİR TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler, metro ve tramvay seferleri, İZDENİZ gemileri ve İZTAŞIT otobüsleri ile İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz olacak. Ücretsiz seferler, 16 Haziran Pazar günü 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba günü 24.00'e kadar devam edecek.

BAYRAMDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olmasına dair henüz açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da toplu taşımanın ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor.

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