KURBAN BAĞIŞ BEDELİ: 2024 Diyanet, LÖSEV, KIZILAY, İHH, Mehmetçik Vakfı bağışları ne kadar, kaç TL? Vakıflara bağış nasıl yapılır?

2024 yılı için kurban bağışı yapmak isteyenler, LÖSEV, Mehmetçik Vakfı, Kızılay, İHH ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi güvenilir kurumlar aracılığıyla bu hayır işini gerçekleştirmek istiyor. İşte vakıflar trafından paylaşılan bilgiler...
2024 yılı için kurban bağışı yapmak isteyenler, LÖSEV, Mehmetçik Vakfı, Kızılay, İHH ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi güvenilir kurumlar aracılığıyla bu hayır işini gerçekleştirmek istiyor. İşte vakıflar trafından paylaşılan bilgiler...
LÖSEV (LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI)
LÖSEV, 2024 yılı için kurban bağış bedelini 12.900 TL olarak belirledi. Vakıf, kurban etlerini lösemili çocuklar ve kanser hastaları için 12 ay boyunca dağıtıyor. LÖSEV'in açıklamasında, bağışlanan kurbanların etlerinin tüm yıl boyunca ihtiyacı olan hastalara ulaştırıldığı vurgulanıyor.
MEHMETÇİK VAKFI
Mehmetçik Vakfı, bu yıl için kurban bağış bedelini 11.850 TL olarak açıkladı. Ayrıca, bağış yapmak isteyenler için 370 ABD doları veya 345 euro alternatifleri de sunuldu. Vakıf, kesilen kurbanlardan elde edilen etlerin bir kısmını konserve kavurma olarak şehit yakınları, gaziler ve bağışçılara gönderiyor. Kalan etler ise ekonomik olarak değerlendirilerek yardım planına dahil ediliyor ve şehit yakınları ile gazilere ulaştırılıyor.
KIZILAY
Kızılay, 2024 yılı için yurt içi kurban bağış bedelini 11.750 TL, yurt dışı için ise 4.300 TL olarak belirledi. Özellikle Gazze için de aynı yurt içi fiyatı geçerli. Kızılay, kurban bağışlarından elde edilen etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve bu yardımların geniş bir coğrafyada yerine ulaştığını belirtiyor.
İHH (İNSANİ YARDIM VAKFI)
İHH, yurt içi kurban bağış bedelini 11.000 TL, yurt dışı için ise 4.500 TL olarak açıkladı. Vakıf, özellikle savaş bölgeleri ve yoksulluk içinde yaşayan toplumlara yardım götürmekte. Kesilen kurbanlar, bu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak onların bayramı sevinçle geçirmeleri sağlanıyor.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL olarak belirledi. Bağışlar, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla kabul ediliyor. Ayrıca, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağış yapılabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban etlerinin geniş bir yardım ağı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtiyor.
KIZILAY
Kurban Bayramı 2024 için sayılı günler kala Kızılay kurban bağış fiyatları belli oldu. Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2024 yılı kurban bedel fiyatının yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için ise 4 bin 300 lira olarak belirlendiğini açıkladı.