KURBAN BAĞIŞ BEDELİ: 2024 Diyanet, LÖSEV, KIZILAY, İHH, Mehmetçik Vakfı bağışları ne kadar, kaç TL? Vakıflara bağış nasıl yapılır?

2024 yılı için kurban bağışı yapmak isteyenler, LÖSEV, Mehmetçik Vakfı, Kızılay, İHH ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi güvenilir kurumlar aracılığıyla bu hayır işini gerçekleştirmek istiyor. İşte vakıflar trafından paylaşılan bilgiler...

LÖSEV (LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI)

LÖSEV, 2024 yılı için kurban bağış bedelini 12.900 TL olarak belirledi. Vakıf, kurban etlerini lösemili çocuklar ve kanser hastaları için 12 ay boyunca dağıtıyor. LÖSEV'in açıklamasında, bağışlanan kurbanların etlerinin tüm yıl boyunca ihtiyacı olan hastalara ulaştırıldığı vurgulanıyor.

MEHMETÇİK VAKFI

Mehmetçik Vakfı, bu yıl için kurban bağış bedelini 11.850 TL olarak açıkladı. Ayrıca, bağış yapmak isteyenler için 370 ABD doları veya 345 euro alternatifleri de sunuldu. Vakıf, kesilen kurbanlardan elde edilen etlerin bir kısmını konserve kavurma olarak şehit yakınları, gaziler ve bağışçılara gönderiyor. Kalan etler ise ekonomik olarak değerlendirilerek yardım planına dahil ediliyor ve şehit yakınları ile gazilere ulaştırılıyor.