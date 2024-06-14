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Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de yakalandı | Bakan Tunç: Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz

Son dakika haberleri... Türkiye'de infial yaratan trafik kazası sonrası oğlunu ABD'ye kaçıran sözde yazar, canavar anne Eylem Tok ve oğlu yakalandı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 17:34 Güncelleme 14 Haziran 2024, 18:12
Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de yakalandı | Bakan Tunç: Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz

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İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan, bir kişinin de ölümüne neden olan 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok yakalandı.

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu paketlendi!




BAKAN TUNÇ DUYURDU

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" dedi.



NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.



Kazayı yapan aracın sürücüsü ise yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un, 17 yaşındaki oğlu T.C. çıktı.



Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı. Eylem Tok ve oğlunun buradan da ABD'ye kaçtığı ortaya çıkmıştı.



KIRMIZI BÜLTEN TALEP EDİLMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 Mart 2024'te saat 03.50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır Interpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de Interpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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SÖZDE YAZAR EYLEM TOK KİMDİR?

'Tanınmış yazar' olduğu iddia edilen Tok'la ilgili dolandırıcılık iddiaları da gündeme gelmişti. Tok'un internet sitelerinde yer alan biyografilerinde eğitimiyle ilgili hiçbir bilginin yer almadığı ortaya çıkmıştı.



17-18 YAŞLARINDA SEKRETER EYLEM

Bir aile babasının ölümüne neden olan oğlunu ABD'ye kaçırırken gözünü kırpmadan hareket eden ve vicdansızlığıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tok'un 17 veya 18 yaşında estetik cerrah Bülent Cihantimur'un yanında sekreter olarak çalışmaya başladığı iddia edildi.

Kısa zamanda Cihantimur'la aşka yelken açarak dünyaevine giren Tok'un oğlu Timur da bu evlilikte dünyaya geliyor. İddialara göre, doktor eşinin sayesinde canavar anne, birçok estetik operasyon geçirerek kendine yeni bir yüz de elde ediyor. Bir süre sonra bu ilişkiden sıkılan Tok, yazar olma arzusuyla Cihantimur'dan boşanıyor.



ÇOK SATANLAR ARKASINDA KİRLİ TEZGAH

Tam bu noktada 'tanınmış yazar' maskesini yüzüne geçiren Tok, 2013'te yayımlanan ve uzun süre çok satanlar listesinde kalan Mihr adlı psikolojik romanıyla çok satanlar listesine giriyor. Ancak, iddia edildiği gibi iki hafta içerisinde çok satanlar listesine giren bu kitabın hikayesi ve Tok'un 'tanınmış yazar' palavrasının perde arkasında kirli bir tezgah yatıyor.



YAYINEVİNİN SAHİBİ BAYSAL SAYESİNDE TANINMIŞ YAZAR OLDU

"Mihr" isimli romanın yayınlandığı Hayy Yayınları'nın sahibi olan ve pandemi döneminde Kovid-16'dan vefat eden Rauf Baysal'ın Eylem' Tok'un sevgilisi olduğu iddia edildi.

Baysal'ın Tok'un neredeyse bütün kitaplarını kitapçılardan aldırarak 'çok satanlar' listesinde yer almasını sağladığı da iddialar arasında yer alıyor. Süleymancı cemaatine mensup olduğu iddia edilen Rauf Bey, Eylem Tok'a o dönem lüks bir araç da hediye ediyor.

Bu sayede tanınmış yazar statüsünü kazanan Tok, Belgrad tatilinde kavga ettiği Rauf Bey'le de ayrılıyor ve tabiri caizse ona da bir tekme vuruyor.



KİMSE KİTAPLARINI BASMAYINCA YAYINEVİ KURDU

Baysal'dan ayrıldıktan sonra kitaplarını basacak yayınevi bulamayan Tok'un kendi yayınevini kurduğu biliniyor. 2020 yılında kitaplarını kendisi çıkarmak ve sözde yazarlık tezgahını büyütmek için Sintiyapera adlı yayınevini kuran Tok, bir dergiye verdiği röportajda, "Bildiğiniz üzere birçok farklı alanda çalışıyoruz. Sintiyapera, sadece yayınevi olarak düşünülmemeli. Aynı zamanda film yapımcısıyız, B Art Space sanat galerimiz var, çocuklarla ilgili çok özel projelerimiz var. Üzerinde çalıştığımız projelerden yeni planlar yapmaya zaman bile yok aslında ama her düşüncemizden de yeni bir plan doğuyor." diyerek sahtekarlığına çocukların dünyasına alet ettiğini adeta itiraf ediyor.

Edebiyat ve sanat dünyasında tanındıktan sonra kendisi için üretilen sahte imajı kullanarak çeşitli projelere atılan Tok, eski kocası doktor Bülent ile yeniden görüşmeye başlıyor.

Dergideki röportajında Cihantimur ile yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Tok, "Sintiyapera Design olarak Bülent Cihantimur'un sahibi olduğu Doctor B Clinic ve Estetik International'ın iç mekan tasarımlarını bitirdik. Şimdi de Bodrum'da B Hotel mekân tasarımları için çalışmamalarımıza başladık." ifadelerini kullanıyor.

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