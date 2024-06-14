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Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya hareket etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile G-7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin özel davetlisi olarak zirveye katılacak Başkan Erdoğan Batılı devletlerin destek verdiği İsrail’in zulmüne uğrayan Gazze’yi bir kez daha gündeme getirecek.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 21:42 Güncelleme 14 Haziran 2024, 12:25
Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İtalya’ya hareket etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile G-7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti. Başkan Erdoğan'ı Madrid-Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı'nda Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan G7'nin özel davetlisi!

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de İtalya'ya gitti.

İtalya'da G-7 Liderler Zirvesi'nde Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturum'a katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve bir dizi ikili görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültürel etkinlikler ile gayriresmi akşam yemeğine katılacak.

GÖZLER G7'DE
Küresel siyasetin nabzı, G7 Liderler Zirvesi'nde atıyor. İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği konuları liderlerin gündeminde yer alıyor.


BAŞKAN ERDOĞAN YÜKSEK DÜZEYLİ ZİRVE OTURUMUNA KATILACAK
Başkan Erdoğan, bugün dünya liderleriyle birlikte yüksek düzeyli zirve oturumuna katılacak. Konuşmasında öncelikli gündem 'Gazze' olacak.

DÜNYA LİDERLERİNE GAZZE ÇAĞRISI
Başkan Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak. Erdoğan İsrail'in 8 aydır Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dünyanın nasıl sessiz kaldığına dikkatleri çekecek.

G7 Liderleri ilk günkü çalışmalarının ardından zirvenin yapıldığı tesisin gol sahasında İtalyan ordusunun paraşütçü birliğinin atlayışlarını izledi. (Soldan sağa) İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden, paraşütçüleri ilgiyle izledi. (13 Haziran 2024)G7 Liderleri ilk günkü çalışmalarının ardından zirvenin yapıldığı tesisin gol sahasında İtalyan ordusunun paraşütçü birliğinin atlayışlarını izledi. (Soldan sağa) İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden, paraşütçüleri ilgiyle izledi. (13 Haziran 2024)

G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meseleler de ele alınıyor. Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlara mercek tutuluyor. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde.

BATI'YA SESLENECEK
A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Bşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün özel davetli olarak katılacağı G7 Liderler Zirvesi'ne yönelik son detayları canlı yayında aktardı.

İşte satır başları:

Uzun bir maraton olacak. Çünkü dünyanın gözü burada olacak. 2 günlük zirvede çıkacak sonuçları herkes merakla bekliyor.

G-7 Liderler Zirvesi'ne dönem başkanlığı yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ilk kez göreve geldiği günden bu yana uluslararası boyutta önemli bir ev sahipliği yapıyor.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada gibi ülkelerin liderleri burada bulunuyor.

ERDOĞAN'A ÖZEL DAVET
Demin de ifade ettiğiniz gibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni özel davetli olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da zirveye davet etti.

Oldukça geniş güvenlik önlemleri alındı. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz süreç Rusya-Ukrayna savaşı ciddi sorunlar yaşatıyor.

Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu resmi ziyareti çok büyük bir önem taşıyor. İtalya-Türkiye arasındaki ilişkiler çok eski yıllara dayanıyor. Özellikle son yıllarda iki ülke arasındaki başarılı ticaret ve ekonomi iş birliği hacminin yükseldiğini söylemekte fayda var.

GÜNDEMDE YİNE GAZZE OLACAK
G-7 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj vermişti, "Hedefimiz 30 milyar dolardı şu anda 27 milyar doları geçmiş durumdayız…" Yani her geçen gün iki ülke arasındaki iş birliğimiz en iyi boyutta devam ediyor.

Bir diğer yandan, buradaki mesajlarından bir tanesi İsrail'in Gazze'ye yönelik son 8 aydır yapmış olduğu katliam… Bu katliamın ise dünyanın gözü önünde gerçekleşmesine yönelik mesajını yenileyecek.

Özellikle bu savaşın bir an önce durması için Türkiye'nin Akdeniz ve Orta Doğu'da daha önce Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi önemli rol oynadığını ve oynayabileceğini ifade edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında ikili görüşmelerinin olmasını bekliyoruz. Tam olarak hangi liderler ile görüşeceğine dair detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Vatikan kaynaklı gelen bilgilere göre Papa Francis ile de bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz.

Bu zirvede enerji, küresel ekonomik sorunlar, yapay zeka gibi konular da ele alınacak.

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