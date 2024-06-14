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17-18-19 Haziran’da Aile hekimleri sağlık ocakları, poliklinikler, eczane açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı’nda hastaneler açık mı?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar sağlık hizmetlerine erişim konusunda bilgi edinmek istiyorlar. 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı, 9 günlük Resmi Tatil süresi ile birleşince, sağlık kurumlarının çalışma saatleri büyük merak konusu oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 11:51 Güncelleme 15 Haziran 2024, 11:51
17-18-19 Haziran’da Aile hekimleri sağlık ocakları, poliklinikler, eczane açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı’nda hastaneler açık mı?

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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olan bayramda, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, hastanelerin, sağlık ocaklarının, aile hekimlerinin ve polikliniklerin çalışma saatlerini merak ediyor. 9 günlük resmi tatil boyunca sağlık kurumlarının çalışma düzenini sizler için derledik.

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı boyunca hastanelerin acil bölümleri açık olacak ve acil durumlar için hasta kabulüne devam edecektir. Ancak, hastanelerin poliklinikleri ve rutin hizmetleri bayram süresince kapalı olacaktır. Bu nedenle, acil olmayan sağlık ihtiyaçları için bayram sonrasına randevu alınması gerekmektedir.

SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ

Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları), bayram tatili süresince idari izin kapsamında olacak ve kapalı olacaktır. Sağlık ocakları, bayram tatili sonrasında 24 Haziran Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacaktır.

NÖBETÇİ ECZANELER

Bayram süresince ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir. Nöbetçi eczaneleri öğrenmek için e-Devlet üzerinden "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) - Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" kullanılabilir. e-Devlet üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yaparak il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneler sorgulanabilir.

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