17-18-19 Haziran’da Aile hekimleri sağlık ocakları, poliklinikler, eczane açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı’nda hastaneler açık mı?

Kurban Bayram ı'nın yaklaşmasıyla birlikte, 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olan bayramda, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, hastanelerin, sağlık ocaklarının, aile hekimlerinin ve polikliniklerin çalışma saatlerini merak ediyor. 9 günlük resmi tatil boyunca sağlık kurumlarının çalışma düzenini sizler için derledik.

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı boyunca hastanelerin acil bölümleri açık olacak ve acil durumlar için hasta kabulüne devam edecektir. Ancak, hastanelerin poliklinikleri ve rutin hizmetleri bayram süresince kapalı olacaktır. Bu nedenle, acil olmayan sağlık ihtiyaçları için bayram sonrasına randevu alınması gerekmektedir.