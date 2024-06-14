15-16 Haziran 2024 Kurban Bayramı MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! Arefe ve Bayramda marketler açık mı? Migros, BİM, A101, ŞOK, Carrefour...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, arefe günü ve bayram süresince marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle Migros, BİM, A101, ŞOK ve Carrefour gibi büyük market zincirlerinin çalışma saatleri önem taşıyor. İşte 15-16 Haziran 2024 Kurban Bayramı boyunca bu marketlerin çalışma saatleri...