15-16 Haziran 2024 Kurban Bayramı MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! Arefe ve Bayramda marketler açık mı? Migros, BİM, A101, ŞOK, Carrefour...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, arefe günü ve bayram süresince marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle Migros, BİM, A101, ŞOK ve Carrefour gibi büyük market zincirlerinin çalışma saatleri önem taşıyor. İşte 15-16 Haziran 2024 Kurban Bayramı boyunca bu marketlerin çalışma saatleri...
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?
Bayram süresince marketlerin çalışma saatleri kurumlara göre farklılık gösterebiliyor.
AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK OLACAK MI?
Bu yıl 15 Haziran Cumartesi Arefe günü marketler açık olacak. Tüm marketler kendi açılış ve kapanış saatlerinde faaliyette olacak.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketler zinciri haftanın 7 günü boyunca 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. BİM market bayram süresince ilk iki gün kapalı olurken 3 ve 4. bayramda hizmet verecek.
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK Marketler, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. ŞOK market şubelerinin bayramın ilk günü saat 12:00'den sonra hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.