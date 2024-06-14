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15-16 Haziran 2024 Kurban Bayramı MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! Arefe ve Bayramda marketler açık mı? Migros, BİM, A101, ŞOK, Carrefour...

2024 yılı Kurban Bayramı, 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor ve bu özel günlerde marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, büyük market zincirlerinin açık olup olmadığını ve hangi saatlerde hizmet vereceğini öğrenmek istiyor. İşte Migros, BİM, A101, ŞOK ve Carrefour gibi popüler marketlerin bayram çalışma saatleri...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 08:29 Güncelleme 14 Haziran 2024, 08:30
15-16 Haziran 2024 Kurban Bayramı MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! Arefe ve Bayramda marketler açık mı? Migros, BİM, A101, ŞOK, Carrefour...

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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, arefe günü ve bayram süresince marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle Migros, BİM, A101, ŞOK ve Carrefour gibi büyük market zincirlerinin çalışma saatleri önem taşıyor. İşte 15-16 Haziran 2024 Kurban Bayramı boyunca bu marketlerin çalışma saatleri...

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Bayram süresince marketlerin çalışma saatleri kurumlara göre farklılık gösterebiliyor.

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Bu yıl 15 Haziran Cumartesi Arefe günü marketler açık olacak. Tüm marketler kendi açılış ve kapanış saatlerinde faaliyette olacak.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler zinciri haftanın 7 günü boyunca 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. BİM market bayram süresince ilk iki gün kapalı olurken 3 ve 4. bayramda hizmet verecek.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Marketler, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. ŞOK market şubelerinin bayramın ilk günü saat 12:00'den sonra hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 7 gün boyunca saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. A101 şubelerinin bayramın ilk günü kapalı olması ve ikinci günden itibaren hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

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