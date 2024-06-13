Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Haklarındaki FETÖ'cü iddialarının araştırılmasını istediğini vurguladı. İlginç detaylar sıraladı:



Bana atılan diğer iftiraları ve tehditleri de söyledim. Bakan Tunç'a işlem yapılması için talimat verdi. Kızlarım, dün gece ilk defa rahat uyudu. İşlediği cinayeti karartacağını düşünenlere hukuk kitaplarını yedirteceğiz.



DAVA 'ATEŞ'İ YANDI

Ankara'da suikasta kurban giden Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'le ilgili iddianame, bir süre önce Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Başkan Erdoğan'dan randevu talep etti.

Önceki günkü görüşmenin ardından, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın kendisine "Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak" diye söz verdiğini söyledi. 1 Temmuz'da duruşması yapılacak davada 'tetikçi' Eray Özyağcı ve eylemi organize ettiği iddia edilen Doğukan Çep ile birlikte 22 kişinin yargılanacağı bildirildi.