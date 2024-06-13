Önce İspanya sonra İtalya! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! G7 Liderler Zirvesi’ne özel davet

İşte satır başları: Uzun bir maraton olacak. Çünkü dünyanın gözü burada olacak. 2 günlük zirvede çıkacak sonuçları herkes merakla bekliyor. G-7 Liderler Zirvesi'ne dönem başkanlığı yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ilk kez göreve geldiği günden bu yana uluslararası boyutta önemli bir ev sahipliği yapıyor. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada gibi ülkelerin liderleri burada bulunuyor.

ERDOĞAN'A ÖZEL DAVET

Demin de ifade ettiğiniz gibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni özel davetli olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da zirveye davet etti. Oldukça geniş güvenlik önlemleri alındı. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz süreç Rusya-Ukrayna savaşı ciddi sorunlar yaşatıyor. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu resmi ziyareti çok büyük bir önem taşıyor. İtalya-Türkiye arasındaki ilişkiler çok eski yıllara dayanıyor. Özellikle son yıllarda iki ülke arasındaki başarılı ticaret ve ekonomi iş birliği hacminin yükseldiğini söylemekte fayda var.

GÜNDEMDE YİNE GAZZE OLACAK

G-7 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj vermişti, "Hedefimiz 30 milyar dolardı şu anda 27 milyar doları geçmiş durumdayız…" Yani her geçen gün iki ülke arasındaki iş birliğimiz en iyi boyutta devam ediyor. Bir diğer yandan, buradaki mesajlarından bir tanesi İsrail'in Gazze'ye yönelik son 8 aydır yapmış olduğu katliam… Bu katliamın ise dünyanın gözü önünde gerçekleşmesine yönelik mesajını yenileyecek.

Özellikle bu savaşın bir an önce durması için Türkiye'nin Akdeniz ve Orta Doğu'da daha önce Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi önemli rol oynadığını ve oynayabileceğini ifade edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında ikili görüşmelerinin olmasını bekliyoruz. Tam olarak hangi liderler ile görüşeceğine dair detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Vatikan kaynaklı gelen bilgilere göre Papa Francis ile de bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bu zirvede enerji, küresel ekonomik sorunlar, yapay zeka gibi konular da ele alınacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN