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Önce İspanya sonra İtalya! Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! G7 Liderler Zirvesi'ne özel davet

Diplomasi turuna çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’nın ardından yarın İtalya’da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi’ne katılacak. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Başkan Erdoğan’ı özel olarak davet etti. Söz konusu zirvede Başkan Erdoğan, Batılı devletlerin destek verdiği İsrail’in zulmüne uğrayan Gazze’yi bir kez daha gündeme getirecek.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 21:42 Güncelleme 13 Haziran 2024, 21:56
Önce İspanya sonra İtalya! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! G7 Liderler Zirvesi’ne özel davet

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Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği konuları... Küresel siyasetin nabzı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı G7 Liderler Zirvesi'nde atacak.

Başkan Erdoğan G7'nin özel davetlisi!

BAŞKAN ERDOĞAN ÖZEL DAVETLİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte yarın yüksek düzeyli zirve oturumuna katılacak.

BATI'YA SESLENECEK

Konuşmasında öncelikli gündem 'Gazze' olacak.

A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Bşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın özel davetli olarak katılacağı G7 Liderler Zirvesi'ne yönelik son detayları canlı yayında aktardı.

İşte satır başları:

Uzun bir maraton olacak. Çünkü dünyanın gözü burada olacak. 2 günlük zirvede çıkacak sonuçları herkes merakla bekliyor.

G-7 Liderler Zirvesi'ne dönem başkanlığı yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ilk kez göreve geldiği günden bu yana uluslararası boyutta önemli bir ev sahipliği yapıyor.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada gibi ülkelerin liderleri burada bulunuyor.

ERDOĞAN'A ÖZEL DAVET
Demin de ifade ettiğiniz gibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni özel davetli olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da zirveye davet etti.

Oldukça geniş güvenlik önlemleri alındı. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz süreç Rusya-Ukrayna savaşı ciddi sorunlar yaşatıyor.

Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu resmi ziyareti çok büyük bir önem taşıyor. İtalya-Türkiye arasındaki ilişkiler çok eski yıllara dayanıyor. Özellikle son yıllarda iki ülke arasındaki başarılı ticaret ve ekonomi iş birliği hacminin yükseldiğini söylemekte fayda var.

GÜNDEMDE YİNE GAZZE OLACAK
G-7 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj vermişti, "Hedefimiz 30 milyar dolardı şu anda 27 milyar doları geçmiş durumdayız…" Yani her geçen gün iki ülke arasındaki iş birliğimiz en iyi boyutta devam ediyor.

Bir diğer yandan, buradaki mesajlarından bir tanesi İsrail'in Gazze'ye yönelik son 8 aydır yapmış olduğu katliam… Bu katliamın ise dünyanın gözü önünde gerçekleşmesine yönelik mesajını yenileyecek.

Özellikle bu savaşın bir an önce durması için Türkiye'nin Akdeniz ve Orta Doğu'da daha önce Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi önemli rol oynadığını ve oynayabileceğini ifade edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında ikili görüşmelerinin olmasını bekliyoruz. Tam olarak hangi liderler ile görüşeceğine dair detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Vatikan kaynaklı gelen bilgilere göre Papa Francis ile de bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz.

Bu zirvede enerji, küresel ekonomik sorunlar, yapay zeka gibi konular da ele alınacak.

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