Kurban Bayramında ulaşım bedava mı? Kurban Bayramı sefer saatleri 2024! 16-17-18-19 Haziran İETT-metro-Marmaray, tramvay, vapur ücretsiz mi?

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2024 yılında Kurban Bayramı, 16-19 Haziran tarihleri arasında dört gün sürecek. Bu süre zarfında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayanlar, bayram ziyaretlerini gerçekleştirmek için toplu taşıma araçlarını tercih edecekler. Peki, bayramda ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Kurban Bayramı tatili boyunca, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan köprü ve otoyollar ile toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bayramı kapsayan 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 19 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray ile İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.