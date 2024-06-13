BAYRAMDA KÖPRÜ ve OTOYOLLAR ücretsiz mi? 15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi! 15 Temmuz, FSM köprüleri...

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Kurban Bayramı yaklaşırken, sürücüler için sevindirici bir haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda, bu yıl Kurban Bayramı tatili süresince belirli köprü ve otoyollar ile toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.