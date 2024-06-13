Arefe ve Bayramda marketler açık mı? 15-16 Haziran 2024 Kurban Bayramı MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! Migros, BİM, A101, ŞOK, Carrefour...

2024 yılı Kurban Bayramı, 15-16 Haziran tarihlerine denk geliyor ve bu özel günlerde marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, büyük market zincirlerinin açık olup olmadığını ve hangi saatlerde hizmet vereceğini öğrenmek istiyor. İşte Migros, BİM, A101, ŞOK ve Carrefour gibi popüler marketlerin bayram çalışma saatleri...