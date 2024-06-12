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Bayram öncesi diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan önce İspanya sonra İtalya'ya gidecek: Ana gündem Gazze

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi peş peşe kritik görüşmeler gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın ilk durağı İspanya olacak. İki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedeflenirken, ana gündem Gazze’de ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması olacak. Başkan Erdoğan İspanya'nın ardından İtalya'ya geçecek.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 01:29 Güncelleme 12 Haziran 2024, 09:42
Bayram öncesi diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan önce İspanya sonra İtalya’ya gidecek: Ana gündem Gazze

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in davetlisi olarak bugün (12 Haziran) Madrid'e gidiyor.

Başkan Erdoğan'dan bayram öncesi diplomasi turu!

Başkan Erdoğan'ın Madrid'de katılması beklenen İspanya-Türkiye İş Forumu'nda finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedefleniyor.



ANA GÜNDEM GAZZE
Diğer yandan ise görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması için yürütülen diplomatik girişimler de masaya yatırılacak.



Erdoğan, İspanya'da aynı zamanda Kral Altıncı Felipe ile görüşecek.

İSPANYA FİLİSTİN'İ TANIDI
İspanya'nın, Filistin devletini resmi olarak tanıması da ziyaretin ayrı bir detayı olarak dikkat çekiyor.

Başkan Erdoğan 27 Mayıs'ta Sanchez ile yaptığı telefon görüşmesinde, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etmişti.

Sanchez ve Başkan ErdoğanSanchez ve Başkan Erdoğan

14 HAZİRAN'DA İTALYA GİDECEK
Başkan Erdoğan, İspanya ziyaretinin ardından ise bir diğer Avrupa ülkesi olan İtalya'ya gidecek. Erdoğan,14 Haziran'da İtalya'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılım sağlayacak.

Başkan Erdoğan, G7 Zirvesi'nde gerçekleştireceği görüşmelerde de Gazze konusunu öncelikli olarak gündemde tutacak.



BAYRAM SONRASI BIDEN İLE GÖRÜŞECEK
Kurban Bayramı sonrası da Başkan Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretleri devam edecek. Başkan Erdoğan 9-11 Temmuz tarihlerinde ise en önemli ziyaretlerinden birini ABD'de gerçekleştirecek.

Erdoğan, bayram sonrası Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. ABD'deki ziyaretinde birçok liderler görüşecek olan Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşmesi bekleniyor.

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