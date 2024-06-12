İSPANYA FİLİSTİN'İ TANIDI

İspanya'nın, Filistin devletini resmi olarak tanıması da ziyaretin ayrı bir detayı olarak dikkat çekiyor.

Başkan Erdoğan 27 Mayıs'ta Sanchez ile yaptığı telefon görüşmesinde, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etmişti.

Sanchez ve Başkan Erdoğan

14 HAZİRAN'DA İTALYA GİDECEK

Başkan Erdoğan, İspanya ziyaretinin ardından ise bir diğer Avrupa ülkesi olan İtalya'ya gidecek. Erdoğan,14 Haziran'da İtalya'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılım sağlayacak.

Başkan Erdoğan, G7 Zirvesi'nde gerçekleştireceği görüşmelerde de Gazze konusunu öncelikli olarak gündemde tutacak.