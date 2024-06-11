İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde SİBERGÖZ-44 operasyonu: 107 şüpheli yakalandı! 45 farklı şirket 3 milyar TL’lik para hareketliliği

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik "SİBERGÖZ-44" operasyonu düzenlendiğini bildirdi. Yerlikaya, operasyonlarda 107 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 14 ilde SİBERGÖZ-44 operasyonu!



İşte Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama: İstanbul ve Kocaeli merkezli 1️⃣4️⃣ ilde 4️⃣5️⃣ farklı Paravan Şirket kuran ve hesaplarında 3️⃣ Milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen "SİBERGÖZ-44" operasyonlarında 1️⃣0️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️ Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Siber devriyelerimiz 7/24 görevinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek❗ ⚠️Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile birlikte, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İstanbul ve Kocaeli merkezli Ankara, Aydın, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Ağrı, Balıkesir ve Eskişehir olmak üzere 14 ilde gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-44" operasyonlarında;