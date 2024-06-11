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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti. Kabulde, Ateş'in kızları Bengisu ve Banuçiçek de yer aldı.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 19:00 Güncelleme 11 Haziran 2024, 20:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti.

Başkan Erdoğan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü!



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Ateş'in kızları Bengisu ve Banuçiçek de yer aldı.

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ÖMER ÇELİK DUYURMUŞTU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarihi Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada görüşmenin başladığını duyurmuştu.

Çelik, "Ayşe Ateş kabulü 30 dakika önce başlamış. Yargı işini yapsın, tabii ki hiçbir şey kapalı kalmasın. ve suçlular cezasını alsın. Sayın Ateş'e ve evlatlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.



YARGILAMA 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Ayşe Ateş daha önce Sinan Ateş'in iddianamesiyle ilgili olarak, "İddianame adı verilen içi boş kağıt parçasının kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım." diyerek tepki göstermişti.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz'da başlayacak. Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada 22 tutuklu hakkında tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.

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