Aşırı sağın yükselişi yaşlı kıtayı sarstı! Yazarlardan değerlendirme: Avrupa ektiğini biçiyor! Göçmen karşıtlığının bedelini "ırkçılığın" yükselmesiyle ödüyor

Bu gruplar ülkelere göre değil, siyasi eğilimlere göre belirleniyor. Grup kurabilmek için en az 23 üye ve üye devletlerin en az dörtte birinin grup içinde temsil edilmesi gerekiyor. Mevcut parlamentoda 7 siyasi grup bulunuyor. Bunların en büyükleri merkez sağdaki Avrupa Halk Partisi (EPP) ile merkez soldaki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D). Dünkü sonuçlara göre EPP, en büyük grup olarak kaldı. S&D de ikinciliğini korudu. Aşırı sağdaki iki grup olan Avrupalı Muhafazakârlar ve Reformistler (ECR) ile Kimlik ve Demokrasi'nin (ID) güç kazanması, Avrupa Birliği yaklaşımını riske atabilir. Belçika'da seçimlerin galibi, beklenenin aksine aşırı sağcı Vlaams Belang (VB) değil sağ eğilimli milliyetçi Flaman parti N-VA oldu. Büyük hezimete uğrayan Open Vld Partisi lideri Başbakan Alexander de Croo'nun istifasını sunmasıyla son seferde 653 gün hükümetsiz kalan federal ülkede sancılı süreç başladı. İspanya'da da Avrupa Parlamentosu seçimlerini az farkla da olsa mevcut durumda ana muhalefette bulunan merkez sağ görüşlü Halk Partisi (PP) kazandı. Aşırı sağcı Vox, 6 parlamenterini AP'ye gönderdi.





KAZANANLAR:

Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen Ulusal Birlik (RN) Partisi: Yüzde 31.

Merkez-sağ tandanslı Avrupa Halk Partisi (EPP). Parlamento'daki en büyük grup olmaya devam etti.

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni ve İtalya'nın Kardeşleri (FdI) Partisi. Yüzde 26-30 bandında oy oranıyla birinciliği garantiledi.



KAYBEDENLER:

Yeşiller. Avusturya ve Almanya'da beklenenden çok daha kötü bir performans sergiledi.

Farklı üye devletlerdeki merkez sağ tandanslı Renew Europe (RE). 2019'a kıyasla AP'de 20 sandalye kaybetti.

Almanya'da Sosyal Demokratlar. Şansölye Olaf Scholz'un partisi, EPP'nin ardından aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ile ikinci sırayı paylaştı. FAŞİZM GERİ Mİ GELİYOR?

Avrupa Parlamentosu seçimlerini yazarlar da değerlendirdi. Haşmet Babaoğlu, "Faşizm geri mi geliyor, emim değilim. Zaten milliyetçi, sağcı partilere hemen "faşizm" yaftası yapıştırmak bir sol liberal hilesidir. Bugünün ırkçı partileri yarın ne hâle dönüşür, bilen var mı, emin değilim... Ama öyle ya da böyle SAVAŞ geliyor. En azından sistem artık büyük bir savaşa ihtiyaç duyuyor ve buna hazırlık yapıyor. Dolayısıyla Avrupa'nın 1930- 39 kronometresi çalışmaya başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Salih Tuna ise "Avrupa'nın "aşırı sağcılarının" aşırılıklarından biri de İsrail'e verdikleri koşulsuz destek. "Avrupa'nın liberal değerlerine" yeri geldiğinde LGBT karşıtlığıyla, yeri geldiğindeyse "soykırım yandaşlığıyla" tepkilerini koyuyorlar. Tıpkı Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi. Öte yandan, ABD/AB-Rusya çatışmasında Rusya'ya düşmanlıktan kaçınmaları ve ABD/AB'yi Rusya'ya karşı saldırgan tavırlarından ötürü eleştirmeleri dikkat çekiyor. Bizdeki "aşırı sağcılarda" bu kadarı bile yok. Ümit Özdağ gibi "sağaltılmış sağcıların" tek hedefi göçmenlerden ibaret. "dedi. Tuna, bir tarafta ABD/ İsrail, diğer tarafta ABD/AB olduğuna vurgu yaparak, " İki taraf da birbirine, "Sen bana destek ver, ben de sana ses çıkarmayayım" diyor. Arada bir de "Çok abartma ama; bak seni zor duruma sokarım!" minvalinde uyarılarda bulunuyor. Mesela, son zamanlarda Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler'in soykırımcı Netanyahu hükümeti özelinde İsrail'e karşı hamlelerinden tutun, İrlanda, İspanya ve Norveç gibi birtakım Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıma kararlarına kadar, ABD/AB'nin ABD/İsrail'e "sakinleşme" çağrısı yaptığı anlaşılıyor. ABD/İsrail ise bu çağrıların her birine daha da fazla "soykırım" yaparak karşılık veriyor. Elbette bu tür çağrılar, tek bir kaynaktan verilen "emirler" şeklinde telakki edilemez. Hatta çoğu kez daha önceden bastırılan haklı eleştirilerin yeri geldiğinde "gevşetilmesiyle" ortaya çıkıyor. Soykırımın ilk aylarında ABD/İsrail'in barbarlıkları karşısında suspus kalan ana akım medya kuruluşlarının, ABD/AB'nin (dişe dokunur bir etkisi olmasa da) tavır değişikliği sonrası İsrail'in "kabahatlerini" daha fazla dile getirir olması buna örnektir. Buradan anlaşılacak olan şudur: Konu "Batı" ve "Batı'nın uluslararası politikaları" olduğunda, karşımıza çıkan "anlaşmazlıklar" ABD'nin "iç politika anlaşmazlıklarından" ibarettir." şeklinde bir yorumda bulundu.