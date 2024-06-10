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Melih Gökçek'ten A Haber'de bomba Mansur Yavaş iddiası: AK Parti'den cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor

Son dakika haberi! Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber'de açıklamalarda bulundu. Canlı yayında bomba bir kulis bilgisi paylaşan Gökçek CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın AK Parti'den cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıkladı. Gökçek, Mansur Yavaş'ın İyi Partili bir milletvekili ve CHP'li bir belediye başkanı ile bu konuda çalıştığını iddia etti.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 21:11 Güncelleme 10 Haziran 2024, 22:07
Melih Gökçek’ten A Haber’de bomba Mansur Yavaş iddiası: AK Parti’den cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber'de açıklamalarda bulundu.

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MANSUR YAVAŞ AK PARTİ'DEN ADAY OLMAK İSTİYOR
Canlı yayında bomba bir kulis bilgisi paylaşan Gökçek CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın AK Parti'den cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıkladı.



Gökçek, Mansur Yavaş'ın İyi Partili bir milletvekili ve CHP'li bir belediye başkanı ile bu konuda çalıştığını iddia etti. Gökçek, "Bir taraftan sizin de ifade ettiğiniz gibi Ekrem var öteki tarafta Genel Başkan Özel var. Bu da diyorki CHP bana bırakmaz o halde benim yeni bir yer bulmam lazım. Bu istihbarat bana geçen hafta geldi."



BİR MİLLETVEKİLİ BİR BELEDİYE BAŞKANI
"Yüksek Arslan vardır onun milletvekili o bir. Mesut Özarslan var o iki. "Arkadaş ben cumhurbaşkanı olacağım, kararlıyım" diyor. "Yapacağımız iş şu arkadaşlar, İyi Parti ve MHP'den benim oy alma sıkıntım diye bir şey yok bunu ispat ettim, CHP'nin de ciddi bir bölümünü alırım benim için önemli olan AK Parti'nin oyunu almak. AK Parti'nin oyunu almakta şuradan geçer cumhurbaşkanımızın nasılsa son dönemi yerine AK Parti bir aday arıyor o aday benim." diyor." ifadelerini kullandı.

Asfaltla kapatılan mazgallar Asfaltla kapatılan mazgallar


ADAMLAR İŞ BİLMİYOR
Vatandaşın tıkanan noktaları tek başına açtığını ifade eden Gökçek, "Mazgallara asfalt dökmüş adam. Asfalt dökülen yerde su gider mi kardeşim? Adamlar iş bilmiyorlar." dedi.

CHP'li Mansur Yavaş'ın torpille birçok kişiyi işe aldığını belirten Gökçek, "Benim zamanımda 29 bindi personel sayısı 50 bin oldu şu anda." ifadelerini kullandı.

ANKARA'YI SEL ALMIŞTI
Ankara'da geçtiğimiz günlerde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle yolları, bazı metro girişlerini ve alt geçitleri su bastı. Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu birçok araç suya gömüldü. Ayaş yolunda suya gömülen araçlarda bulunan bazı vatandaşlar, kepçelerle kurtarıldı.

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