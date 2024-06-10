Melih Gökçek’ten A Haber’de bomba Mansur Yavaş iddiası: AK Parti’den cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber'de açıklamalarda bulundu. AHaber CANLI YAYIN MANSUR YAVAŞ AK PARTİ'DEN ADAY OLMAK İSTİYOR

Canlı yayında bomba bir kulis bilgisi paylaşan Gökçek CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın AK Parti'den cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıkladı.





Gökçek, Mansur Yavaş'ın İyi Partili bir milletvekili ve CHP'li bir belediye başkanı ile bu konuda çalıştığını iddia etti. Gökçek, "Bir taraftan sizin de ifade ettiğiniz gibi Ekrem var öteki tarafta Genel Başkan Özel var. Bu da diyorki CHP bana bırakmaz o halde benim yeni bir yer bulmam lazım. Bu istihbarat bana geçen hafta geldi."