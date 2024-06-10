Melih Gökçek’ten A Haber’de bomba Mansur Yavaş iddiası: AK Parti’den cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber'de açıklamalarda bulundu.
MANSUR YAVAŞ AK PARTİ'DEN ADAY OLMAK İSTİYOR
Canlı yayında bomba bir kulis bilgisi paylaşan Gökçek CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın AK Parti'den cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıkladı.
Gökçek, Mansur Yavaş'ın İyi Partili bir milletvekili ve CHP'li bir belediye başkanı ile bu konuda çalıştığını iddia etti. Gökçek, "Bir taraftan sizin de ifade ettiğiniz gibi Ekrem var öteki tarafta Genel Başkan Özel var. Bu da diyorki CHP bana bırakmaz o halde benim yeni bir yer bulmam lazım. Bu istihbarat bana geçen hafta geldi."
BİR MİLLETVEKİLİ BİR BELEDİYE BAŞKANI
"Yüksek Arslan vardır onun milletvekili o bir. Mesut Özarslan var o iki. "Arkadaş ben cumhurbaşkanı olacağım, kararlıyım" diyor. "Yapacağımız iş şu arkadaşlar, İyi Parti ve MHP'den benim oy alma sıkıntım diye bir şey yok bunu ispat ettim, CHP'nin de ciddi bir bölümünü alırım benim için önemli olan AK Parti'nin oyunu almak. AK Parti'nin oyunu almakta şuradan geçer cumhurbaşkanımızın nasılsa son dönemi yerine AK Parti bir aday arıyor o aday benim." diyor." ifadelerini kullandı.