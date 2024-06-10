Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün önemli görüşmeler için Rusya'yı ziyaret etti. Ahıska Türkleri ile de bir araya gelen Fidan daha sonrasında Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Rusya'nın başkenti Moskova'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Suriye, Gazze'deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha sonrasında Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile Moskova'da bir araya geldi.