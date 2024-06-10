10 Haziran 2024 Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye, jeolojik yapısı itibarıyla, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde yer alan aktif fay hatları nedeniyle yüksek deprem riski taşımaktadır. Bu bölgeler, yer altındaki sürekli hareketlilik sebebiyle sık sık sarsıntılar yaşamakta, bu da deprem önlemlerinin hayati önem taşıdığını göstermektedir. Son olarak, 10 Haziran 2024'te meydana gelen deprem, bu riskin somut bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Depremin merkez üssü, şiddeti ve etkilediği alanlar hakkında detaylı bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" bölümünden takip edebilirsiniz. Bu tür olaylar, alınması gereken önlemlerin ve toplumun bilinçlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.
AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
|2024-06-10 08:02:56
|36.93889
|28.69639
|7.0
|ML
|1.1
|Köyceğiz Gölü - [02.85 km] Köyceğiz (Muğla)
|
|2024-06-10 07:41:09
|38.20111
|38.05306
|7.0
|ML
|1.4
|Yeşilyurt (Malatya)
|
|2024-06-10 07:20:29
|38.09806
|38.35722
|7.0
|ML
|1.2
|Çelikhan (Adıyaman)
|
|2024-06-10 06:41:36
|40.26833
|34.05028
|10.34
|ML
|1.7
|Sungurlu (Çorum)
|
|2024-06-10 05:58:38
|38.14333
|38.61333
|7.0
|ML
|0.8
|Pütürge (Malatya)
|
|2024-06-10 05:57:31
|38.97806
|28.00583
|7.0
|ML
|1.4
|Akhisar (Manisa)
|
|2024-06-10 05:32:20
|37.35333
|36.91667
|5.88
|ML
|2.1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|
|2024-06-10 04:39:05
|39.12833
|28.17278
|15.26
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem Riskine Karşı Alınması Gereken Önlemler
Eğitim ve Bilinçlendirme: Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olan vatandaşlarımızın, deprem öncesi, sırası ve sonrasında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda eğitimlerinin sürekli güncellenmesi büyük önem taşımaktadır.
Bina Güvenliği: Özellikle eski yapıların deprem yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi, yeni yapılacak binaların ise mevcut deprem yönetmeliğine göre inşa edilmesi hayati önem taşımaktadır.