Fenerbahçe başkanlık seçimi CANLI İZLE 🔴 FB Aziz Yıldırım - Ali Koç oy oranları, seçim sonuçları FB TV canlı yayın izle linki....

Seçimli genel kurul toplantısı, tarihi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Fenerbahçe camiası seçim sonuçlarını büyük bir heyecan ve umutla bekliyor.
Seçimli genel kurul toplantısı, tarihi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Fenerbahçe camiası seçim sonuçlarını büyük bir heyecan ve umutla bekliyor.
SANDIKLAR KAPANDI
Rekor katılıma ulaşan kongrede saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi.Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda 27 bin civarında oy kullanıldı.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE
https://www.fenerbahce.org/fenerbahcetv/canliyayin adresinen Fenerbahçe başakanlık seçimini canlı takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Oy verme işlemleri saat 10.00'da başlarken 17.00'da tamamlandı. Oy sayımı işlemlerine geçilirken sandıktan sonuçlar gelmeye başlayacak.
Yaklaşık 27 bin kongre üyesi Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde oy kullandı. Başkanlık seçim sonuçları henüz belli olmadı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un oy oranlarını aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.