Doha’da Gazze diplomasisi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Heniyye ile bir araya geldi | 8 yıl sonra toplanıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısına katıldı. Toplantı öncesi Hamas siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü.
8 YIL SONRA TOPLANILDI
Türkiye - Körfez İşbirliği Konseyi 8 yıl aranın ardından Katar'ın başkenti Doha'da toplandı. Bakan Fidan, Katar'da temaslarını sürdürüyor.
DOHA'DA HENİYYE İLE BİR ARAYA GELDİ
Bölgesel ve küresel meselelerin masaya yatırılacağı toplantı öncesi Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.
Görüşmede Gazze'deki son durum ele alındı.
Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden "Bakanımız Hakan Fidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Doha'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi" açıklaması yapıldı.
NUSEYRAT KAMPINA BOMBALAR YAĞDI
İsrail ordusu, geride bıraktığımız gün 4 İsrailli rehineyi kurtarmak adı altında Gazze'deki Nuseyrat Kampı'nı bombalar yağdırmış, 210'dan fazla Filistinliyi şehit etmişti.
BMGK'YA 'BARBAR İSRAİL'E KARŞI SOMUT ADIM ATIN' ÇAĞRISI
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya çok sert tepki gösterdi. Bakanlık, "Yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.