Gündem Gazze! D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul'da toplandı | Bakan Fidan: "Gazze'deki katliamı gerçekleştirenler hesap verecek"

GAZZE'DEKİ KATLİAMI GERÇEKLEŞTİRENLER HESAP VERECEK

Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'deki katliamı gerçekleştirenler hesap verecek." dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün D-8 ülkeleri Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye olarak İstanbul'dan Filistin'e desteğimizi en güçlü şekilde duyuruyoruz. Bu teşkilat 6 ilke üzerine kuruldu; Barış, diyalog, iş birliği, adalet, eşitlik ve demokrasi. Dünya bir çok farklı engelle ve belirsizlikle mücadele ederken bu ilkeler giderek daha önem kazanıyor. Bu olağanüstü bakanlar konseyi toplantısı Filistin için daha fazla destek seferberliği ve dayanışmayı gösterme amaçlı bir araya geldi.

KALICI BİR ÇÖZÜMÜN LİDERLİĞİNİ YAPMAK BİZE DÜŞÜYOR

Gazze'nin ümide ve desteğe ihtiyacı var fakat bütün bunlardan öte aksiyona ihtiyacı var. Bu savaş İsrail-Filistin savaşı değil küresel demokrasiye bir meydan okuma. Uluslararası sistem iki yüzlülük ve bazı ülkelerin körlüğü nedeniyle aslında çöküşe geçti. Gözlerimizin önünde gerçekleşen son 8 aydır Gazze'deki gelişmeler aslında normları ve değerlerin erozyonunu gösteriyor. İsrail kıyımının devam etmesi toplumsal gerilimi ve halkların öfkesini tetikliyor. Uluslararası sistem bir çözüm getiremediği sürece aslında İslam dünyası olarak bu probleme sahip çıkmak ve kalıcı bir çözümün liderliğini yapmak bize düşüyor.