Gündem Gazze! D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul’da toplanıyor

Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde D-8 üzerine araştırmalar yapan öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Aydın ve TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Oğuz Diriöz, bugün İstanbul 'da düzenlenecek Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesinde toplantının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





"ORTAK KARARLILIĞIN ALTI ÇİZİLECEK"

Imam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantının, Gazze'deki durumu ele almak üzere D-8 üyesi devletlerin dışişleri bakanlarını ve üst düzey temsilcilerini bir araya getireceğini ve bakanların insani ve jeopolitik etkileri olan Gazze'deki mevcut krizi ele alacaklarını söyledi.

"Görüşmelerimiz, barışı ve istikrarı teşvik etmeyi ve etkilenen nüfusa çok ihtiyaç duyulan insani yardımı sağlamayı amaçlayan etkili ve ortak bir yanıtın koordine edilmesine odaklanacaktır." diyen Imam; Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'den oluşan D-8'in, üye ülkeler arasında işbirliği ve dayanışmayı artırmayı amaçladığını aktardı.