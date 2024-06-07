PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Gündem Gazze! D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul'da toplanıyor

D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul'da toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantında, Gazze'deki mevcut krizi ele alınacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 01:00 Güncelleme 08 Haziran 2024, 01:01
Gündem Gazze! D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul’da toplanıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde D-8 üzerine araştırmalar yapan öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Aydın ve TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Oğuz Diriöz, bugün İstanbul'da düzenlenecek Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesinde toplantının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"ORTAK KARARLILIĞIN ALTI ÇİZİLECEK"

Imam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantının, Gazze'deki durumu ele almak üzere D-8 üyesi devletlerin dışişleri bakanlarını ve üst düzey temsilcilerini bir araya getireceğini ve bakanların insani ve jeopolitik etkileri olan Gazze'deki mevcut krizi ele alacaklarını söyledi.

"Görüşmelerimiz, barışı ve istikrarı teşvik etmeyi ve etkilenen nüfusa çok ihtiyaç duyulan insani yardımı sağlamayı amaçlayan etkili ve ortak bir yanıtın koordine edilmesine odaklanacaktır." diyen Imam; Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'den oluşan D-8'in, üye ülkeler arasında işbirliği ve dayanışmayı artırmayı amaçladığını aktardı.



Imam, söz konusu toplantıyla diyalog ve işbirliği yoluyla kritik küresel meseleleri ele alma yönündeki ortak kararlılığın altının çizileceğini vurguladı.

Toplantının örgüt için önemine dikkati çeken Imam, şunları kaydetti:

"(Toplantı) Gazze krizinin çözümüne yapıcı şekilde katkıda bulunma kararlılığımızı yansıtan, örgütümüz için çok önemli bir andır. Bu durum, küresel güçlüklerin ele alınmasında çok taraflı diplomasinin önemini vurgulamakta ve dünya genelinde barış ve insani yardım çabalarını destekleme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızın altını çizmektedir. Gazze'deki durumu olumlu yönde etkileyecek ve üye ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendirecek verimli görüşmeler ve başarılı sonuç bekliyoruz."



Öğretim üyesi Aydın da yarınki toplantının, Türkiye'nin dünyadaki tüm sorunlu bölgelere yönelik anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü ve arabuluculuk konularında diplomasi masasında ve sahada öncü rol oynamasından bağımsız şekilde değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara da sessiz kalmadığını, Gazze'ya saldırı süreci ile yapılan soykırıma karşı attığı adımların yanı sıra bu toplantının da bir yankı oluşturma noktasında birlikteliğin önemine vurgu yapılan misyonuna dikkati çeken Aydın, Türkiye'nin önderliğinde kurulan D-8 ile dünyadaki tüm adaletsizliklere alternatif çözümler sunulabileceğini vurguladı.

Aydın, "Bu toplantı, D-8'in küresel aktör olma iddiasının somut varlığının da ispatı aynı zamanda." ifadesini kullanarak, D-8'in sunduğu çözüm önerilerinin temelinde insani çözümler olduğunu aktardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat artıklarına uyarı: O günler geride kaldı | Milli Eğitim Akademisi geliyor
Gündem Gazze! D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul’da toplanıyor
Türk Telekom
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’e Kopenhag’da saldırı: 1 kişi tutuklandı
FETÖ’de ’MÖZ’ cuntası! ’Kadim Abiler’ operasyonunda Gülen’in dostuna ’ölümlü’ veliahtına ’tecavüzlü’ tasfiye: Şer yuvasından yeni görüntü
Birleşmiş Milletler, soykırımcı İsrail’i ’çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren’ ülkelerin olduğu kara listeye aldı
Başkan Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan ’enflasyon’ mesajı! Kademe kademe tek hane... O tarihi işaret etti
Ana gündem yeni anayasa! Başkan Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyaretin şifreleri: Bu sıradan bir görüşme değil
Türkiye’nin ayak izi genişliyor: Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Avrupa’da Ankara rüzgarı! AB’den dikkat çeken rapor: Yapıcı ortaklık şart
Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Zorunlu Afet Sigortası ZAS için geri sayım! Eşyalar da ödenecek
Motokurye Ata Emre Akman’ın katili 17 yaşında değil! Avukattan bomba iddia: İnsan bir kez bile hastaneye gitmez mi?
ÖZEL | Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak
Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Pişkinliğin böylesi... Elde kelepçe yüzde gülümseme
SON DAKİKA