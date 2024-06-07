AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ: 7 Haziran 2024 Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye, jeolojik konumu gereği aktif fay hatları üzerinde yer aldığından, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan milyonlarca insan için sürekli bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle Marmara ve Ege bölgeleri, sıklıkla depremlerin yaşandığı alanlar arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte detaylar...
HATAY SALLANDI
AFAD verilerine göre, saat 10.37 sularında Hatay Samandağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD/Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
|2024-06-05 07:08:27
|38.12139
|38.51528
|6.96
|ML
|1.2
|Sincik (Adıyaman)
|2024-06-05 06:39:02
|38.06
|32.56528
|6.93
|ML
|1.3
|Selçuklu (Konya)
|2024-06-05 05:43:23
|37.07833
|35.98667
|19.64
|ML
|1.4
|Ceyhan (Adana)
|2024-06-05 05:26:32
|38.45361
|37.29972
|7.07
|ML
|2.2
|Darende (Malatya)
|2024-06-05 04:10:25
|40.69333
|27.46972
|7.68
|ML
|2.1
|Marmara Denizi - [10.47 km] Marmara (Balıkesir)
|2024-06-05 04:05:36
|38.47361
|37.31083
|7.1
|ML
|1.8
|Darende (Malatya)
|2024-06-05 03:48:46
|37.84611
|27.58167
|7.67
|ML
|1.0
|Germencik (Aydın)
|2024-06-05 02:31:05
|37.81417
|26.97056
|7.02
|ML
|1.3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.13 km] Kuşadası (Aydın)
|2024-06-05 02:25:34
|38.13639
|36.60944
|7.03
|ML
|2.5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2024-06-05 02:03:23
|38.42833
|37.00861
|6.99
|ML
|1.4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|2024-06-05 02:02:03
|37.36722
|37.00167
|7.33
|ML
|1.0
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
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