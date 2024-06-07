SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

7 HAZİRAN 2024 CUMA NAMAZI SAATLERİ! Cuma namazı nasıl kılınır? İşte İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri!

Cuma günü ve namazı, İslam'ın önemli birer parçasıdır. Müslümanlar için anlam ve değeri büyük olan bu gün ve ibadet, dini yaşantılarının temel taşlarından birini oluşturur. Bu haberimizde Cuma gününün anlamı, Cuma namazının nasıl kılınacağı ve güzel Cuma mesajları hakkında bilgi veriyoruz.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 09:16 Güncelleme 07 Haziran 2024, 09:25
7 HAZİRAN 2024 CUMA NAMAZI SAATLERİ! Cuma namazı nasıl kılınır? İşte İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Müslümanlar için haftanın en özel günlerinden biri olan Cuma günü geldi. Cuma namazı ise Cuma gününün zirvesini oluşturur. Cuma gününün ve Cuma namazının önemi her zaman hatırlanmalı ve bu özel günün gereklilikleri eksiksiz yerine getirilmelidir. Ayrıca, Cuma günü sevdiklerinize güzel Cuma mesajları göndererek sevgi ve dua paylaşımında bulunabilirsiniz. Peki Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma Gününün Anlamı

Cuma günü, İslam inancına göre haftanın en faziletli günüdür. Müslümanlar için Cuma günü, özellikle öğle vakti kılınan Cuma namazıyla zirveye ulaşır. Cuma gününün faziletleri şunlar şekildedir:

Cuma günü, Allah'ın yaratılışını tamamladığı ve insanlığa ilk insan Hz. Adem'i yarattığı gün olarak kabul edilir.
Cuma günü, cemaatle kılınan Cuma namazının kabul edilme ihtimali diğer günlerden daha yüksektir.
Cuma günü, Müslümanlar arasında toplu ibadet, dua ve öğüt alışverişi için önemli bir fırsattır.

Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

Cuma namazı, özellikle camilerde toplu olarak kılınan ve erkeklere farz olan bir ibadettir. İşte Cuma namazının nasıl kılınacağına dair adımlar:

1. Camiye Gitmek ve Hutbe Dinlemek

Cuma namazı için camiye gitmek, cemaatle namaz kılmanın bir parçasıdır. Cuma hutbesi, namaz öncesinde dinlenir ve hutbe esnasında sessiz olunur.

2. Niyet Etmek

Cuma namazını kılmak için içten bir niyet yapılır. Niyet, kalpte saklanır ve ifade edilmez. Örnek niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazı'nı kılmaya."

3. İftitah Tekbiri

Namaza başlamadan önce "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır.

4. Sübhaneke

Sübhaneke duası okunur.

5. Fatiha ve Sure

Fatiha Suresi okunduktan sonra Kur'an'dan bir sure okunur.

6. Rüku ve Secde

Namazın ritüelleri olan rüku ve secde yapılır.

7. Oturuş ve Dualar

Namazın son bölümünde oturularak Tahiyyatü duası okunur. Ardından özel dualar yapılabilir.

8. Selam Verme

Namazı tamamlarken sağa ve sola selam verilir.

Bu şekilde Cuma namazı tamamlanır.

Cuma Namazı Saatleri

Cuma namazı, öğle vaktinde kılınır. Namaz saatleri coğrafi konuma göre değişebilir. Her cami, kendi bölgesine göre Cuma namazı saatlerini ilan eder. Bu nedenle, Cuma namazı saatlerini yerel camilerden veya İslam vakıflarının web sitelerinden öğrenmek önemlidir.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma Mesajları: Anlamlı ve Güzel Cuma Sözleri

Cuma günü, Müslümanlar arasında sevgi, saygı ve dua paylaşımının yoğun olduğu bir gündür. İşte güzel ve anlamlı Cuma mesajları örnekleri:

"Hayırlı Cumalar! Dualarınızın kabul, günlerinizin huzur dolu ve bereketli olması dileğiyle."

"Cumanız mübarek olsun! Allah yüzünüzü her daim güldürsün."

"Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Rabbim sizi her daim güzelliklerle kuşatsın."

"Günlerden Cuma, dualarda buluşma vakti. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin."

"Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
1 milyar dolarlık vurgunun ardından coin kraliçesi çıktı! Ünlü isimler kullanılarak güven sağladı
Türkiye İsrail’in ’teröristan’ tezgahını dağıttı! ABD maşası PKK korkudan sandık topladı: Sözde seçimlerin altındaki Arz-ı Mev’ud hezeyanı
İmzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak Filistin mesajı!
TBMM’de gerilim yükseldi! DEM Partili Ömer Öcalan’dan alçak sözler: TSK’yı soykırımcı İsrail askerlerine benzettiler | AK Parti’den sert tepki
Küçükçekmece ve Avcılar’da üflesen yıkılacak evler! Karot raporuna rağmen ev sahipleri felakete davetiye çıkarıyor: Bakımını yaptırıp boyatacağız
ABD Netanyahu’yu kürsüye çıkarıyor! 24 Temmuz’da Kongre’de konuşacak
SON DAKİKA HABERLERİ: Aziz Yıldırım Jose Mourinho olmasaydı Ali Koç’un getireceği teknik adamı açıkladı! Sert sözlerle yüklendi
Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor
TORBA YASADA GÖZLER MECLİS’TE | Öncelik emeklilerin! Bağ-Kurluya erken emeklilik, memura 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, 100 bin taşerona kadro...
Metaverse çılgınlığı kabusa dönüştü! Zuckerberg’den sonra en çok kaybeden Türkler
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran insanların üzerine devrildi! Okul sahibi gözaltına alındı
F-16 satış anlaşması tamam! ABD Dışişleri: Türkiye F-16 satış mektubunu imzaladı
Deniz Akkaya’dan Somer Sivrioğlu hakkında şok sözler! Karısını kızından küçük kızla aldattı...
FETÖ’nün foto planı! Elebaşı Gülen öldü mü? Ebuseleme Gülen’den yeni itiraf
Avrupa kulüpleri arasında Arda Güler kapışması! Sociedad, Sevilla, Las Palmas, Getafe, Mallorca, Milan...
SON DAKİKA