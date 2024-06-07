7 Haziran 2024 Cuma hutbesi PDF metin indir! CUMA HUTBESİ KONUSU || Diyanet yayımladı

Türkiye'nin dört bir yanında Cuma namazı öncesi okunan hutbeler her hafta büyük bir ilgiyle bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın resmi internet sitesi dinhizmetleri.diyanet.gov.tr üzerinden paylaşılan 7 Haziran 2024 tarihli Cuma hutbesi içinn araştırmalar hızlandı. İşte 7 Haziran Cuma hutbesi konusu ve önemi...

KURBAN: RABBİMİZE VE KARDEŞLERİMİZE YAKINLAŞMANIN VESİLESİ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar…"

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Âdemoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır…"