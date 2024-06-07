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7 deney tek hedef! Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu için geri sayım başladı

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğuna artık saatler kaldı. Virgin Galactic'in Spaceport tesislerinden gerçekleşecek uzay yolculuğu saat 17.00'da gerçekleşecek. Atasever yörünge altı araştırma uçuşu kapsamında uzayda 7 deney gerçekleştirecek.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 01:34 Güncelleme 08 Haziran 2024, 01:35
7 deney tek hedef! Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu için geri sayım başladı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tuva Cihangir Atasever, ay yıldızlı bayrağımızla gerçekleştireceği misyonda, insanlı uzay araştırmalarımıza katkı sunacak 7 deney gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.



Bakan Kacır, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yarın saat 17.00'da gerçekleştireceği uzay uçuşuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yolun açık olsun Cihangir"




"Son 24 saat. Türkiye, ikinci astronotunu uzaya gönderiyor. Bu kez görev, yörünge altı araştırma uçuşu. Tuva Cihangir Atasever, ay yıldızlı bayrağımızla gerçekleştireceği misyonda, insanlı uzay araştırmalarımıza katkı sunacak 7 deney gerçekleştirecek."



Tuva Cihangir Atasever ise sosyal medya hesabından, "Gerçekleştirdiğimiz deney entegrasyon uçuşları hem uzay görevi öncesinde deneylerimize yönelik önemli testler yapmamızı hem de dinamik koşullara aşinalık kazanmamızı sağladı. Bundan sonraki uçuş uzaya." paylaşımında bulundu.

Uzay uçuşunu gerçekleştirecek Virgin Galactic firması ise Atasever'in de içinde bulunduğu Galactic 07 mürettebatının, aldığı g kuvveti ve kabin eğitimine ilişkin bir video yayımlayarak, bu eğitimle mürettebatın uzay yolculuğunda nelerle karşılaşabilecekleri hakkında fikir edindiğini belirtti.


UÇUŞ CANLI YAYINLA İZLENEBİLECEK

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise paylaşımında, Türk Uzay Bilim Misyonu'nun kaldığı yerden devam ettiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Yörünge Altı Araştırma Misyonu ile 7 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirmek üzere uzay görevine başlıyor." açıklamasını yaptı.

TÜBİTAK UZAY ise "Türk Astronot Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu ile devam ediyor. Ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yer alacağı uçuş özel yayını https://www.youtube.com/c/tubitak adresi üzerinden canlı olarak izlenebilecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştuBaşkan Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu




BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Başkan Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.



Başkan Erdoğan görüşmede şu ifadeleri kullandı:

"Ama sen şimdi önünde Alper abin gibi avantajın var. Bu avantajı gayet iyi kullanmak suretiyle inanıyorum ki çok daha avantajlı bir uçuşu gerçekleştireceksin. Şu ana kadar da zaten onunla beraber belli hazırlıkları gerçekleştirdiniz. Ayrıca bu görevle genç nesillerin bilime olan ilgisini arttıracak ve Türkiye'nin uzay araştırmalarına özellikle çok büyük bir zemin hazırlayacaksınız. Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzayda olan merakını giderecek adımları atacaksın. Sen ikinci astronotumuz olacaksın ama son olmayacaksın. Ülkemiz insanlı uzay görevi noktasında seninle şimdi üçüncünün altyapısını hazırlayacak. Ben buna inanıyorum, gençsin, dinamiksin, önünde Alper abin gibi bir kılavuzun da rehberin de var. Ben şimdiden yolun açık olsun diyorum."

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