7 deney tek hedef! Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu için geri sayım başladı

UÇUŞ CANLI YAYINLA İZLENEBİLECEK Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise paylaşımında, Türk Uzay Bilim Misyonu'nun kaldığı yerden devam ettiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Yörünge Altı Araştırma Misyonu ile 7 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirmek üzere uzay görevine başlıyor." açıklamasını yaptı. TÜBİTAK UZAY ise "Türk Astronot Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu ile devam ediyor. Ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yer alacağı uçuş özel yayını https://www.youtube.com/c/tubitak adresi üzerinden canlı olarak izlenebilecek." ifadelerini kullandı.





Başkan Erdoğan görüşmede şu ifadeleri kullandı:



"Ama sen şimdi önünde Alper abin gibi avantajın var. Bu avantajı gayet iyi kullanmak suretiyle inanıyorum ki çok daha avantajlı bir uçuşu gerçekleştireceksin. Şu ana kadar da zaten onunla beraber belli hazırlıkları gerçekleştirdiniz. Ayrıca bu görevle genç nesillerin bilime olan ilgisini arttıracak ve Türkiye'nin uzay araştırmalarına özellikle çok büyük bir zemin hazırlayacaksınız. Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzayda olan merakını giderecek adımları atacaksın. Sen ikinci astronotumuz olacaksın ama son olmayacaksın. Ülkemiz insanlı uzay görevi noktasında seninle şimdi üçüncünün altyapısını hazırlayacak. Ben buna inanıyorum, gençsin, dinamiksin, önünde Alper abin gibi bir kılavuzun da rehberin de var. Ben şimdiden yolun açık olsun diyorum."