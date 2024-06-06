CUMA HUTBESİ KONUSU || 7 Haziran 2024 Cuma hutbesi PDF metin indir! Diyanet yayımladı

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Türkiye'nin dört bir yanında cuma namazı öncesinde okunan hutbe bu hafta da önemli bir konuya değindi. 7 Haziran 2024 tarihli hutbe, Kurban Bayramı'nın manasını ve önemini vurgulayarak başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan dinhizmetleri.diyanet.gov.tr üzerinden yayınlanan PDF metniyle beraber, bu haftaki hutbe metni ve konusu hakkında detaylar paylaşıldı. 7 HAZİRAN 2024 CUMA HUTBESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURBAN: RABBİMİZE VE KARDEŞLERİMİZE YAKINLAŞMANIN VESİLESİ Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar…" Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Âdemoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır…"