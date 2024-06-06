Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’i resmi törenle karşıladı

YENİ DÖNEM 2016'DA BAŞLADI

Jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri, ekonomik potansiyeli, 37 milyonu aşan nüfusu ve Orta Asya'nın tüm ülkeleriyle ortak sınırlarının bulunması nedeniyle bölgenin kilit ülkelerinden Özbekistan ile Türkiye arasında uzun yıllar durağan olan ilişkilerin seyri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2016'da Semerkant'a yaptığı ziyaretle değişti. Erdoğan'ın bu ziyaretinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile yaptığı görüşmeyle iki ülke ilişkileri canlandırıldı ve yeni bir dönem başladı.

Bunun ardından Mirziyoyev, Ekim 2017'de Cumhurbaşkanı sıfatıyla 21 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden en üst düzey Özbek yetkili oldu. İLİŞKİLER YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE ÇIKARILDI

İki ülke cumhurbaşkanları arasındaki yakın dostluk ve siyasi irade neticesinde ilişkiler 2017'de stratejik ortaklık seviyesine yükseltildi. Uzun yıllardan beri yapılamayan Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantıları düzenlendi. 2018'de iki liderin başkanlıklarında Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kuruldu. Konseyin ilk toplantısı Şubat 2020'de Ankara'da, ikinci toplantısı da Mart 2022'de Taşkent'te düzenlendi.

Geçen sene Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, farklı vesilelerle iki kez Türkiye'ye ziyarette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere bir kez Özbekistan'ı ziyaret etti. Aralık 2023'te Ankara'da Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonunun 7. toplantısı yapıldı. Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Koçkarov başkanlığındaki heyetin katıldığı toplantıda iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin 2024 ve 2025 yıllarında geliştirilmesini içeren eylem planı oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in bugün Ankara'ya yapacağı ziyaret sırasında da Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin üçüncü toplantısının düzenlenmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in yapacağı ziyareti kapsamında imzalanacak ikili anlaşmalarla ülkeler arasındaki yüksek düzeyli stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da pekiştirilmesi umuluyor. TÜRKİYE, ÖZBEKİSTAN'IN EN BÜYÜK 4. TİCARİ ORTAĞI

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilerde de yeni bir dönem yaşanıyor. 2016'da 1 milyar 242 milyon dolar olan ikili ticaret hacmi, 2020'de 2,1 milyar dolar, 2023'te de 3,1 milyar dolar oldu. Özbekistan'ın dış ticaretinde 2016 öncesinde ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye, geçen yıl yüzde 5'lik payla ülkenin en büyük 4. ticari ortağı haline geldi. Türkiye'nin Özbekistan'a 2023'teki ihracatı 1 milyar 851 milyon 200 dolara ulaşırken, Özbekistan'dan ithalatı da 1 milyar 248 milyon dolar olarak hesaplandı. Türkiye, Özbekistan'a ağırlıklı olarak makine, elektronik eşya, mobilya ve aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar, motorlu kara taşıtları, tekstil, gıda ve tüketim ürünleri satarken plastik mamuller, bakır, çinko ve pamuk ipliği ithal etti.