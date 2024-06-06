Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’i resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Külliye'de resmi törenle karşıladı.
KAPIDA KARŞILADI
Başkan Erdoğan, mevkidaşı Mirziyoyev'i kapıda karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Külliye'de resmi törenle karşıladı.
KAPIDA KARŞILADI
Başkan Erdoğan, mevkidaşı Mirziyoyev'i kapıda karşıladı.
Samimi bir kucaklaşmanın ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretle iki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik ilişkilerin daha da pekiştirilmesi bekleniyor.
Bağımsızlığını 31 Ağustos 1991'de ilan eden Özbekistan ile bağımsızlık kararını 16 Aralık 1991'de tanıyan ilk ülke olan Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, 4 Mart 1992'de kuruldu. 4 Mart'ta Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 32. yılı kutlandı.
Ülkede ilk büyükelçiliği açan Türkiye oldu. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Nisan 1992'de, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği de Ocak 1993'te faaliyete başladı.
Özbekistan'ın bağımsızlık ilanının ardından geçen 24 yıl boyunca Türkiye ile ilişkilerinde farklı nedenlerden dolayı inişli çıkışlı dönemler yaşandı.
YENİ DÖNEM 2016'DA BAŞLADI
Jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri, ekonomik potansiyeli, 37 milyonu aşan nüfusu ve Orta Asya'nın tüm ülkeleriyle ortak sınırlarının bulunması nedeniyle bölgenin kilit ülkelerinden Özbekistan ile Türkiye arasında uzun yıllar durağan olan ilişkilerin seyri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2016'da Semerkant'a yaptığı ziyaretle değişti. Erdoğan'ın bu ziyaretinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile yaptığı görüşmeyle iki ülke ilişkileri canlandırıldı ve yeni bir dönem başladı.
Bunun ardından Mirziyoyev, Ekim 2017'de Cumhurbaşkanı sıfatıyla 21 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden en üst düzey Özbek yetkili oldu.
İLİŞKİLER YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE ÇIKARILDI
İki ülke cumhurbaşkanları arasındaki yakın dostluk ve siyasi irade neticesinde ilişkiler 2017'de stratejik ortaklık seviyesine yükseltildi. Uzun yıllardan beri yapılamayan Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantıları düzenlendi. 2018'de iki liderin başkanlıklarında Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kuruldu. Konseyin ilk toplantısı Şubat 2020'de Ankara'da, ikinci toplantısı da Mart 2022'de Taşkent'te düzenlendi.
Geçen sene Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, farklı vesilelerle iki kez Türkiye'ye ziyarette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere bir kez Özbekistan'ı ziyaret etti.
Aralık 2023'te Ankara'da Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonunun 7. toplantısı yapıldı. Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Koçkarov başkanlığındaki heyetin katıldığı toplantıda iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin 2024 ve 2025 yıllarında geliştirilmesini içeren eylem planı oluşturuldu.
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in bugün Ankara'ya yapacağı ziyaret sırasında da Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin üçüncü toplantısının düzenlenmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in yapacağı ziyareti kapsamında imzalanacak ikili anlaşmalarla ülkeler arasındaki yüksek düzeyli stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da pekiştirilmesi umuluyor.
TÜRKİYE, ÖZBEKİSTAN'IN EN BÜYÜK 4. TİCARİ ORTAĞI
Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilerde de yeni bir dönem yaşanıyor. 2016'da 1 milyar 242 milyon dolar olan ikili ticaret hacmi, 2020'de 2,1 milyar dolar, 2023'te de 3,1 milyar dolar oldu.
Özbekistan'ın dış ticaretinde 2016 öncesinde ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye, geçen yıl yüzde 5'lik payla ülkenin en büyük 4. ticari ortağı haline geldi.
Türkiye'nin Özbekistan'a 2023'teki ihracatı 1 milyar 851 milyon 200 dolara ulaşırken, Özbekistan'dan ithalatı da 1 milyar 248 milyon dolar olarak hesaplandı.
Türkiye, Özbekistan'a ağırlıklı olarak makine, elektronik eşya, mobilya ve aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar, motorlu kara taşıtları, tekstil, gıda ve tüketim ürünleri satarken plastik mamuller, bakır, çinko ve pamuk ipliği ithal etti.
ÖZBEKİSTAN, KARA GÜN DOSTU OLDUĞUNU GÖSTERDİ
Türkiye'deki 6 Şubat depremleri sonrasında iki ülke arasındaki işbirliğinin doğal sonucu olarak bir dayanışma sergileyen Özbekistan, bu depremlerde hızlı tepki vererek kara gün dostu olduğunu gösterdi.
Depremin hemen ardından bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderen Özbek makamlarınca 700 tona yakın yardım malzemesi Türkiye'ye ulaştırıldı. Ayrıca çok sayıda Özbekistanlı afet bölgesine giderek depremzedelere yardım etti.
Özbekistan hükümeti de deprem bölgesinde 306 konut inşaatı için kollarını sıvadı. Hatay bölgesinde inşaatı devam eden konutların yakın dönemde ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.
ORTAK ÜNİVERSİTE KURULMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İki ülke arasındaki eğitim, sağlık ve kültür alanlarındaki ilişkiler de hızla gelişmeye devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl iki ülke arasında sağlık ve eğitim forumları düzenlendi.
Günümüzde Özbekistan'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Taşkent Şubesi ile Buhara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İbni Sina Tıp Fakültesi ve İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Taşkent'te ise SBU Hemşirelik Akademisi faaliyetini sürdürüyor. Ayrıca Taşkent İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi ile Semerkant İnşaat ve Mimarlık Üniversitesinde iki Türk bilim insanı rektörlük görevinde bulunuyor.
İki ülke arasında Taşkent'te ortak bir üniversitenin kurulmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Bu yıl bununla ilgili somut adımların atılması umuluyor.
İKİ ÜLKE ARASINDA HAFTADA 60 TARİFELİ UÇAK SEFERİ YAPILIYOR
Mirziyoyev'in göreve gelmesinin ardından Türk iş insanları tarafından uzun yıllar defalarca dile getirilen sorunlardan vize konusunda olumlu adımlar atıldı.
Özbek hükümeti, 2017'de Türk vatandaşlarına 3 gün içinde vize verilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Şubat 2018'de ise Türk vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti tanındı.
Bunun neticesinde iki ülke vatandaşları arasında karşılıklı ziyaretler arttı. 2016'da 150 bin civarında olan Türkiye'ye giden Özbek sayısı, 2023'te 500 bine yaklaştı.
İki ülke arasında 2016'ya kadar haftada 5 kez yapılan tarifeli uçak seferleri de son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi. Özbekistan ile Türkiye arasında artık haftada 60 tarifeli uçak seferi düzenleniyor.
Karşılıklı ilişkilerin gelişmesiyle iki ülke hava yolu şirketlerinin uçtuğu güzergahların sayısı da çoğaldı. İstanbul-Taşkent seferlerinin yanı sıra Türkiye'nin Ankara ve İzmir şehirleri ile Özbekistan'ın Semerkant, Buhara, Ürgenç, Fergana ve Namangan şehirlerini bağlayan uçak seferleri başladı.
ÖZBEKİSTAN EN BÜYÜK 4'ÜNCÜ ORTAK! HEDEF 10 MİLYAR DOLAR
Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkiler yeni adımlarla gelişirken geçen yıl 3 milyar doları geçen ticaret hacminin ilk aşamada 5 milyar dolara, daha sonra da 10 milyar dolara yükseltilmesi için değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye, 2023 yılı sonu itibarıyla Özbekistan'ın en büyük 4'üncü ticaret ortağı olarak yer alıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında bu yıl Ankara'da yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.
Son dönemde atılan adımların ikili ticari ilişkilere artış olarak yansıması dikkati çekti. Ülkeler arası dış ticaret yapan firmaların sayısı 2017-2023 döneminde yüzde 144 artış gösterdi. Özbekistan'da geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'den 5 bin 706 firma ihracatçı, 707 firma da ithalatçı konumunda yer aldı.
Firmaların artışıyla dış ticaret hacmindeki yükseliş de verilere yansıdı. Türkiye'den 2019'da Özbekistan'a 1 milyar 232,1 milyon dolarlık ürün ihraç edilirken bu tutar 2020'de 1 milyar 154,1 milyon dolar oldu. İhracat 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 59,6 artarak 1 milyar 841,6 milyon dolara yükseldi.
Türkiye'den 2022'de 1 milyar 877,5 milyon dolarlık ürün Özbekistan'a ihraç edilirken bu tutar geçen yıl 1 milyar 871,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.
TİCARETTE YENİ ROTA 5 MİLYAR DOLAR
Türkiye'nin Özbekistan'dan ithalatı söz konusu 5 yıllık dönemde dalgalı seyretti. İthalat 2019'da 1 milyar 140,2 milyon dolar seviyesinden 2020'de 970 milyon dolara geriledi. Sonraki yıl ithalat 1 milyar 800 milyon dolara kadar yükseldi. Türkiye'nin ülkeden yaptığı ithalat 2022'de 1 milyar 682,5 milyon dolar, geçen yıl da 1 milyar 209,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Böylece iki ülke arasındaki ticaret hacmi son olarak 3 milyar 80,5 milyon doları buldu. Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacminin ilk aşamada 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
İHRACATTA MAKİNELER, İTHALATTA BAKIR EŞYALAR ÖNE ÇIKIYOR
Türkiye'nin ülkeye ihraç ettiği ürünler arasında geçen yıl 540,1 milyon dolarla makineler, mekanik cihazlar, aletler ve bunların aksam ve parçaları ilk sırada yer aldı.
Bu ürünleri 131,4 milyon dolarla elektrikli makine ve cihazlar ile bunların aksam, parça ve aksesuarları, 117 milyon dolarla plastikler ve mamulleri, 88,5 milyon dolarla boyalar, pigmentler, vernikler, macunlar ve mürekkepler izledi.
Özbekistan'dan ise en çok bakır ve bakırdan eşya ithal edildi. Bu ürünlerden geçen yıl 473,6 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Söz konusu ürünü 340,3 milyon dolarla pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ürünleri izledi.
Özbekistan'a geçen yıl gerçekleştirilen yabancı yatırımların yüzde 6,4'ünü Türkiye'den yapılanlar oluşturdu. Türkiye, geçen yılki yatırımlar bazında Çin, Rusya ve Suudi Arabistan'dan sonra ülkedeki en büyük yatırımcı konumunda yer alıyor.
"ÖZBEKİSTAN'DA 1900 TÜRK FİRMASI FAALİYETTE"
DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, AA muhabirine, iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Şevket Mirziyoyev'in Özbekistan Cumhurbaşkanı olduktan sonra ülkenin kapılarını dünyaya açtığını belirten Özgüven, "Bizim öncesinde hem siyasi hem ekonomik ilişkilerimiz çok iyi değildi. Ondan sonra Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan iyi bir diyalog sağlayınca ilişkiler ciddi anlamda gelişti. Ülke insanı Türkiye'ye sıcak bakıyordu. Tercihlerini de Türkiye'den yana kullanmaya başladılar. Dolayısıyla ilişkiler üst düzeye çıkmaya başladı. Bu ekonomik anlamda da göstergelere yansıdı." diye konuştu.
Ticaret hacmindeki artışa dikkati çeken Özgüven, hacimde zirveyi gördükten sonra Özbekistan'ın gümrük anlaşmalarına ilişkin Çin ve Rusya kaynaklı düşüş yaşandığını anlattı.
Özgüven, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3'üncü toplantısının yapılacağını dile getirerek, "Burada alınacak kararların ticaret hacmini geliştireceğini umuyoruz." dedi.
Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi hedefine ilişkin bilgi veren Özgüven, "İlk aşamada 5 milyar dolar, ikinci aşamada 10 milyar dolarlık dış ticaret hedefi var. Özbekistan'ın gümrük anlaşmalarından kaynaklı çeşitli engeller olsa da bunları aşarsak ticaret hacminin artacağını düşünüyoruz." görüşünü aktardı.
Özgüven, Özbekistan'daki Türk yatırımlarına ilişkin de şunları kaydetti:
"Özbekistan'da faaliyette olan kayıtlı 1900 Türk firması var. Bunların da yatırımları yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesinde. Bunun dışında Türk müteahhitlerinin üstlendiği projeler 7,2 milyar dolar seviyesinde şu an. Bu projeler genelde altyapı, üstyapı ağırlıklı ama çoğunluğu üstyapı."