Kelek çıkmaması için bunu yapın! Pamuk şeker gibi karpuz seçme yöntemi

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, sofralarımızı süslemeye başladı. Ancak doğru karpuzu seçmek, lezzetin doruklarına ulaşmak için bazı incelikleri bilmek gerekiyor. İşte karpuz seçerken dikkat etmeniz gerekenler...

Oval veya silindirik şekilli karpuzları tercih edin. Ayrıca, düzgün şekilde duran karpuzlar daha lezzetlidir.

Leke Rengi 🌾

Toprakla temas ettiği noktada sarı leke olgunluğu gösterir. Ne kadar sarıysa o kadar olgundur.

Dış Yüzey 🌟

Mat yüzeyli karpuzlar daha fazla toprakla temas etmiştir ve daha olgundur.