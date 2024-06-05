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Hatay'da deprem mi oldu? 5 Haziran 2024 Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER!

Türkiye, jeolojik konumu gereği aktif fay hatları üzerinde yer aldığından, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan milyonlarca insan için sürekli bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle Marmara ve Ege bölgeleri, sıklıkla depremlerin yaşandığı alanlar arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 09:22 Güncelleme 05 Haziran 2024, 11:15
Hatay’da deprem mi oldu? 5 Haziran 2024 Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER!

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Türkiye'nin jeolojik yapısı, ülkemizi depremler açısından son derece riskli bir bölge haline getirmektedir. Özellikle Marmara ve Ege bölgeleri, aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sık sık sarsıntılarla karşılaşmaktadır.

HATAY SALLANDI

AFAD verilerine göre, saat 10.37 sularında Hatay Samandağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'da korkutan deprem

AFAD/Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

2024-06-05 07:08:27 38.12139 38.51528 6.96 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2024-06-05 06:39:02 38.06 32.56528 6.93 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2024-06-05 05:43:23 37.07833 35.98667 19.64 ML 1.4 Ceyhan (Adana)
2024-06-05 05:26:32 38.45361 37.29972 7.07 ML 2.2 Darende (Malatya)
2024-06-05 04:10:25 40.69333 27.46972 7.68 ML 2.1 Marmara Denizi - [10.47 km] Marmara (Balıkesir)
2024-06-05 04:05:36 38.47361 37.31083 7.1 ML 1.8 Darende (Malatya)
2024-06-05 03:48:46 37.84611 27.58167 7.67 ML 1.0 Germencik (Aydın)
2024-06-05 02:31:05 37.81417 26.97056 7.02 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.13 km] Kuşadası (Aydın)
2024-06-05 02:25:34 38.13639 36.60944 7.03 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-05 02:03:23 38.42833 37.00861 6.99 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-06-05 02:02:03 37.36722 37.00167 7.33 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

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Deprem Riskine Karşı Alınması Gereken Önlemler

Eğitim ve Bilinçlendirme: Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olan vatandaşlarımızın, deprem öncesi, sırası ve sonrasında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda eğitimlerinin sürekli güncellenmesi büyük önem taşımaktadır.

Bina Güvenliği: Özellikle eski yapıların deprem yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi, yeni yapılacak binaların ise mevcut deprem yönetmeliğine göre inşa edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Acil Durum Hazırlıkları: Her hane, acil durum çantası hazırlamalı ve bu çantanın içinde en az üç gün sürecek gıda, su, ilaç gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulundurmalıdır. Ayrıca, acil durum planlarının yapılması ve düzenli tatbikatların gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Haberleşme Planları: Aile bireyleri arasında bir haberleşme planı oluşturulmalı ve bu planın herkes tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Güncel Deprem Aktiviteleri için Kaynaklar

Deprem aktivitelerini anlık olarak takip etmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet siteleri ziyaret edilebilir. Bu siteler, Türkiye'deki en güvenilir deprem izleme merkezleri olarak bilinmektedir:

Türkiye'de yaşayan her bireyin deprem gerçeğini kabul ederek gerekli önlemleri alması ve bilinçlenmesi gerekmektedir. Yalnızca devletin ve ilgili kurumların değil, her vatandaşın da bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır.

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