Hatay’da deprem mi oldu? 5 Haziran 2024 Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER!

Türkiye'nin jeolojik yapısı, ülkemizi depremler açısından son derece riskli bir bölge haline getirmektedir. Özellikle Marmara ve Ege bölgeleri, aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sık sık sarsıntılarla karşılaşmaktadır.
HATAY SALLANDI
AFAD verilerine göre, saat 10.37 sularında Hatay Samandağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD/Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
|2024-06-05 07:08:27
|38.12139
|38.51528
|6.96
|ML
|1.2
|Sincik (Adıyaman)
|2024-06-05 06:39:02
|38.06
|32.56528
|6.93
|ML
|1.3
|Selçuklu (Konya)
|2024-06-05 05:43:23
|37.07833
|35.98667
|19.64
|ML
|1.4
|Ceyhan (Adana)
|2024-06-05 05:26:32
|38.45361
|37.29972
|7.07
|ML
|2.2
|Darende (Malatya)
|2024-06-05 04:10:25
|40.69333
|27.46972
|7.68
|ML
|2.1
|Marmara Denizi - [10.47 km] Marmara (Balıkesir)
|2024-06-05 04:05:36
|38.47361
|37.31083
|7.1
|ML
|1.8
|Darende (Malatya)
|2024-06-05 03:48:46
|37.84611
|27.58167
|7.67
|ML
|1.0
|Germencik (Aydın)
|2024-06-05 02:31:05
|37.81417
|26.97056
|7.02
|ML
|1.3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.13 km] Kuşadası (Aydın)
|2024-06-05 02:25:34
|38.13639
|36.60944
|7.03
|ML
|2.5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2024-06-05 02:03:23
|38.42833
|37.00861
|6.99
|ML
|1.4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|2024-06-05 02:02:03
|37.36722
|37.00167
|7.33
|ML
|1.0
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
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