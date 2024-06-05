5 Haziran 2024 Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ - AFAD/Kandilli Rasathanesi Deprem Haberleri

Türkiye'nin jeolojik yapısı, ülkemizi depremler açısından son derece riskli bir bölge haline getirmektedir. Özellikle Marmara ve Ege bölgeleri, aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sık sık sarsıntılarla karşılaşmaktadır. Bu bölgelerde yaşayanlar için deprem gerçeği, hayatın bir parçası haline gelmiştir. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresindeki depremleri sürekli olarak izleyerek, meydana gelen sarsıntıların zaman, yer ve şiddet bilgilerini halka anında duyurmaktadır. 5 Haziran 2024 tarihinde yaşanan son depremler ve bu doğal afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında güncel bilgiler şu şekildedir...