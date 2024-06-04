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SON DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ - 4 Haziran 2024 Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi Deprem Haberleri

Türkiye'nin jeolojik yapısı, ülkemizi depremler açısından son derece riskli bir bölge haline getirmektedir. Özellikle Marmara ve Ege bölgeleri, aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sık sık sarsıntılarla karşılaşmaktadır. Bu bölgelerde yaşayanlar için deprem gerçeği, hayatın bir parçası haline gelmiştir. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresindeki depremleri sürekli olarak izleyerek, meydana gelen sarsıntıların zaman, yer ve şiddet bilgilerini halka anında duyurmaktadır. 4 Haziran 2024 tarihinde yaşanan son depremler ve bu doğal afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında güncel bilgiler şu şekildedir...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 10:11 Güncelleme 04 Haziran 2024, 10:18
SON DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ - 4 Haziran 2024 Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi Deprem Haberleri

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Türkiye, jeolojik konumu gereği aktif fay hatları üzerinde yer aldığından, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan milyonlarca insan için sürekli bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle Marmara ve Ege bölgeleri, sıklıkla depremlerin yaşandığı alanlar arasında yer alır. Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde meydana geldiğini listeliyor. Bugünkü son depremler nerede meydana geldi? İşte, 3 Haziran 2024 tarihinde yaşanan son depremlere dair güncel bilgiler ve bu konuda alınması gereken önlemler...

AFAD/Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

2024-06-03 08:20:25 38.18417 38.66917 7.0 ML 1.9 Pütürge (Malatya)

2024-06-03 08:15:06 36.25917 30.62444 7.72 ML 1.9 Akdeniz - [18.99 km] Kumluca (Antalya)

2024-06-03 06:49:53 41.57028 42.4075 6.99 ML 1.8 Khulo, Acara (Gürcistan) - [16.26 km] Şavşat (Artvin)

2024-06-03 05:51:15 40.30333 41.45417 7.0 ML 1.4 Tortum (Erzurum)

2024-06-03 05:43:21 38.91583 32.2325 7.0 ML 1.6 Yunak (Konya)

2024-06-03 05:29:27 38.51 38.97139 15.77 ML 1.2 Merkez (Elazığ)

2024-06-03 05:19:18 38.47306 37.31778 7.0 ML 1.7 Darende (Malatya)

2024-06-03 05:19:08 36.31111 35.52778 7.0 ML 1.8 Akdeniz - [23.53 km] Arsuz (Hatay)

2024-06-03 05:10:14 34.80417 31.26944 7.21 ML 2.4 Akdeniz - [183.60 km] Gazipaşa (Antalya)

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Deprem Riskine Karşı Alınması Gereken Önlemler

Eğitim ve Bilinçlendirme: Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olan vatandaşlarımızın, deprem öncesi, sırası ve sonrasında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda eğitimlerinin sürekli güncellenmesi büyük önem taşımaktadır.

Bina Güvenliği: Özellikle eski yapıların deprem yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi, yeni yapılacak binaların ise mevcut deprem yönetmeliğine göre inşa edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Acil Durum Hazırlıkları: Her hane, acil durum çantası hazırlamalı ve bu çantanın içinde en az üç gün sürecek gıda, su, ilaç gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulundurmalıdır. Ayrıca, acil durum planlarının yapılması ve düzenli tatbikatların gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Haberleşme Planları: Aile bireyleri arasında bir haberleşme planı oluşturulmalı ve bu planın herkes tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Güncel Deprem Aktiviteleri için Kaynaklar

Deprem aktivitelerini anlık olarak takip etmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet siteleri ziyaret edilebilir. Bu siteler, Türkiye'deki en güvenilir deprem izleme merkezleri olarak bilinmektedir:

Türkiye'de yaşayan her bireyin deprem gerçeğini kabul ederek gerekli önlemleri alması ve bilinçlenmesi gerekmektedir. Yalnızca devletin ve ilgili kurumların değil, her vatandaşın da bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır.

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