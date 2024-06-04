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Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine'de!

Milyonların merakla beklediği kritik Kabine bugün (4 Haziran) Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.15:30'da toplanması beklenen Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı konusu da var.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 12:20 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:30
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün (4 Haziran) toplanıyor.

28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından bir yıl geride kaldı.

Enerjiden savunmaya, ekonomiden tarıma kadar birçok alanda adımlar atıldı.

Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?

Deprem bölgesinde yaraların sarılmasına yönelik çabalar da devam etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir yılın değerlendirmesini kabine toplantısının ardından yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.

Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

EKONOMİK VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK
Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

MASADA TERÖRLE MÜCADELE VE 9'UNCU YARGI PAKETİ DE VAR

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak.

Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.

Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.

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