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Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Özel sektör-kamu kaç gün tatil yapacak? Bayram tatili günleri ve tarihleri! Bugün açıklanıyor...

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala tatil planları şekilleniyor ve insanlar bayram tatili süresi hakkında merak içindeler. Kabine Toplantısı'nın 4 Haziran Salı günü yapılması ve bayram tatili kararının beklenmesi bu merakı arttırdı. Bu yıl Kurban Bayramı'nın 1. günü 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor ve vatandaşlar tatil süresini öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. Peki, kurban bayramı tatili kaç gün? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 17:12 Güncelleme 04 Haziran 2024, 17:12
Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Özel sektör-kamu kaç gün tatil yapacak? Bayram tatili günleri ve tarihleri! Bugün açıklanıyor...

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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının tatil planlamaları ve özel sektörde izin uygulamaları merak konusu oldu. Bu yıl Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı tatili, özellikle yaz tatili döneminin başlangıcında olmasıyla ailelerin tatil planlamalarını etkiliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN GÖZLER KABİNE'DE

Kabine Toplantısı programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanların katılımıyla Kabine Toplantısı 4 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. Terörle mücadele, 9'uncu yargı paketi, ekonomik gelişmelerin yanı sıra masadaki ana Gündem maddelerinden birisi de bayram tatili süresi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları canlı yayında açıklayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Kurban Bayramı normal şartlarda 4 gün sürüyor. Arefe günü de bayram tatiline dahil edildiğinde toplam tatil süresi 4.5 gün oluyor.

🔴 KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ 15 HAZİRAN CUMARTESİ

🔴 KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ 16 HAZİRAN PAZAR

🔴 KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ 17 HAZİRAN PAZARTESİ

🔴 KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ 18 HAZİRAN SALI

🔴 KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ (SON) 19 HAZİRAN ÇARŞAMBA



TATİLİN 9 GÜNE UZATILMASI DURUMUNDA İSE ŞU GÜNLER TATİL OLACAK;

20 Haziran Perşembe

21 Haziran Cuma

22 Haziran Cumartesi

23 Haziran Pazar

Önemli: Henüz 20, 21, 22 ve 23 Haziran tarihlerinin tatil olacağına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Kurban Bayramı tatiline Perşembe ve Cuma günlerininde eklenmesi durumunda bayram tatili hafta sonu ile beraber toplam 9 gün olacak. Kurban Bayramı tatiliyle ilgili alınan kararın Kabine Toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor.

ÖZEL SEKTÖR İDARİ İZİNDEN YARARLANIYOR MU?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda tatil idari izinle birlikte 9 güne uzatılmıştı. İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurları için geçerli oluyor. İdari izin sektörü kapsamıyor. İdari izin ilan edilmesi durumunda bayram tatili memurlar için 9 gün olacak.

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