Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Özel sektör-kamu kaç gün tatil yapacak? Bayram tatili günleri ve tarihleri! Bugün açıklanıyor...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının tatil planlamaları ve özel sektörde izin uygulamaları merak konusu oldu. Bu yıl Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı tatili, özellikle yaz tatili döneminin başlangıcında olmasıyla ailelerin tatil planlamalarını etkiliyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN GÖZLER KABİNE'DE
Kabine Toplantısı programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanların katılımıyla Kabine Toplantısı 4 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. Terörle mücadele, 9'uncu yargı paketi, ekonomik gelişmelerin yanı sıra masadaki ana Gündem maddelerinden birisi de bayram tatili süresi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları canlı yayında açıklayacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?
Kurban Bayramı normal şartlarda 4 gün sürüyor. Arefe günü de bayram tatiline dahil edildiğinde toplam tatil süresi 4.5 gün oluyor.
🔴 KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ 15 HAZİRAN CUMARTESİ
🔴 KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ 16 HAZİRAN PAZAR
🔴 KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ 17 HAZİRAN PAZARTESİ
🔴 KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ 18 HAZİRAN SALI
🔴 KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ (SON) 19 HAZİRAN ÇARŞAMBA