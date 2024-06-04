Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Özel sektör-kamu kaç gün tatil yapacak? Bayram tatili günleri ve tarihleri! Bugün açıklanıyor...





TATİLİN 9 GÜNE UZATILMASI DURUMUNDA İSE ŞU GÜNLER TATİL OLACAK;



20 Haziran Perşembe



21 Haziran Cuma



22 Haziran Cumartesi



23 Haziran Pazar



Önemli: Henüz 20, 21, 22 ve 23 Haziran tarihlerinin tatil olacağına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Kurban Bayramı tatiline Perşembe ve Cuma günlerininde eklenmesi durumunda bayram tatili hafta sonu ile beraber toplam 9 gün olacak. Kurban Bayramı tatiliyle ilgili alınan kararın Kabine Toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor.