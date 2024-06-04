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FETÖ bilmecesi! İddiası bile süper: Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor?

Pensilvanya'daki şer yuvasında başlayan iç savaş ile birlikte akıbeti de bilinmeyen terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye getirildiğine dair iddialar ortaya atıldı. Eski Oda TV yazarı Müyesser Yıldız kaleme aldığı yazıda, "Bugün itibarıyla gündeme gelen son iddia ise; ABD’nin, Gülen’i MİT’e teslim ettiği, uçağının Türkiye yolunda olduğu ve bu bilginin şimdilik gizli tutulduğu" ifadelerini kullandı. Peki FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 18:31 Güncelleme 04 Haziran 2024, 18:38
FETÖ bilmecesi! İddiası bile süper: Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor?

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FETÖ'nün Pensilvanya'daki şer yuvası olağanüstü günlerden geçiyor. İhanet yerleşkesindeki evler boşaltıldı, belirli noktalar satışa çıkarıldı, iç savaş başladı.

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FETÖ KAÇIRILDI

Elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in geçtiğimiz hafta "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Adil Öksüz ve Ekrem Dumanlı'nın başını çektiği 'Baş Yüceler' heyetini işaret etmesinin ardından FETÖ'nün öldüğü iddiaları da gündeme geldi.

Bilindiği üzere Fetullahçı Terör Örgütü içimdeki 'Baş Yüceler' ve 'Mollalar' heyetleri iktidar savaşı içerisinde.

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FETÖ BİLMECESİ

FETÖ'nün akıbeti hala bilinmezliğini korumaya devam ederken, eski Oda TV yazarı Müyesser Yıldız, elebaşı Gülen'in Türkiye'ye teslim edildiğini iddia etti.

Eski Oda TV yazarı Müyesser YıldızEski Oda TV yazarı Müyesser Yıldız

Yıldız kaleme aldığı yazıda, "Günlerdir Pensilvanya'daki çiftliği boşaltılan ve buradan götürülen Fetullah Gülen'in sağlık durumu konuşuluyor, "Ölüyor, öldü" deniliyor. Bugün itibarıyla gündeme gelen son iddia ise; ABD'nin, Gülen'i MİT'e teslim ettiği, uçağının Türkiye yolunda olduğu ve bu bilginin şimdilik gizli tutulduğu" ifadelerini kullandı.



ASILSIZ ÇIKTI

Müyesser Yıldız'ın 'Elebaşı FETÖ, Türkiye'ye iade edildi' iddiası güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre asılsız çıktı.



Gazeteci Nedim Şener sosyal medya hesabından, "Bana da sorulduğu için söyleyeyim; Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre FETÖ elebaşının Türkiye'ye getirildiği iddiası doğru değil" dedi.



Candaş Tolga Işık ise paylaşımında, "Az önce Ankara'daki en üst düzey resmi hem güvenlik hem de istihbarat kaynaklarına sordum. Bu haberin doğru olmadığını söylediler" ifadelerini kullandı.

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