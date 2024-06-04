FETÖ bilmecesi! İddiası bile süper: Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor?

FETÖ'nün Pensilvanya'daki şer yuvası olağanüstü günlerden geçiyor. İhanet yerleşkesindeki evler boşaltıldı, belirli noktalar satışa çıkarıldı, iç savaş başladı.
FETÖ KAÇIRILDI
Elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in geçtiğimiz hafta "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Adil Öksüz ve Ekrem Dumanlı'nın başını çektiği 'Baş Yüceler' heyetini işaret etmesinin ardından FETÖ'nün öldüğü iddiaları da gündeme geldi.
Bilindiği üzere Fetullahçı Terör Örgütü içimdeki 'Baş Yüceler' ve 'Mollalar' heyetleri iktidar savaşı içerisinde.
FETÖ BİLMECESİ
FETÖ'nün akıbeti hala bilinmezliğini korumaya devam ederken, eski Oda TV yazarı Müyesser Yıldız, elebaşı Gülen'in Türkiye'ye teslim edildiğini iddia etti.