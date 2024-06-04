FETÖ bilmecesi! İddiası bile süper: Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor?

FETÖ elebaşı Gülen'in kaçırılmasının perde arkası! Arkasında CIA de olsa şer yuvası çöküyor: Pensilvanya'da 'Baş Yüce' cuntası

FETÖ elebaşı Gülenin kaçırılmasının perde arkası! Arkasında CIA de olsa şer yuvası çöküyor: Pensilvanyada Baş Yüce cuntası

FETÖ KAÇIRILDI Elebaşı Fetullah Gülen 'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in geçtiğimiz hafta "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Adil Öksüz ve Ekrem Dumanlı'nın başını çektiği 'Baş Yüceler' heyetini işaret etmesinin ardından FETÖ'nün öldüğü iddiaları da gündeme geldi. Bilindiği üzere Fetullahçı Terör Örgütü içimdeki 'Baş Yüceler' ve 'Mollalar' heyetleri iktidar savaşı içerisinde.

Eski Oda TV yazarı Müyesser Yıldız



Yıldız kaleme aldığı yazıda, "Günlerdir Pensilvanya'daki çiftliği boşaltılan ve buradan götürülen Fetullah Gülen'in sağlık durumu konuşuluyor, "Ölüyor, öldü" deniliyor. Bugün itibarıyla gündeme gelen son iddia ise; ABD'nin, Gülen'i MİT'e teslim ettiği, uçağının Türkiye yolunda olduğu ve bu bilginin şimdilik gizli tutulduğu" ifadelerini kullandı.