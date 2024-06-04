DEM Parti’den TBMM’de küstah provokasyon! Genel Kurul kürsüsünü işgal ettiler: Yumruklar konuştu | AK Parti’den kahrolsun PKK sloganı





"İÇTÜZÜĞE AYKIRI ŞEKİLDE KÜRSÜ İŞGALİ DOĞRU DEĞİL"



Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerinden Genel Kurulun düzenini bozmamalarını, yerlerine oturmalarını istedi. DEM Parti milletvekillerin kürsüden ayrılmaması üzerine Karaca, birleşime iki kez ara verdi. Arada grup başkanvekilleri ve idare amirleriyle görüşen Karaca, ikinci aranın ardından birleşimi açarken DEM Parti milletvekillerini, "İçtüzüğe aykırı şekilde kürsünün işgalini doğru bulmuyoruz." sözleriyle uyardı. Kürsü eyleminin son bulmaması üzerine Karaca, birleşime üçüncü kez ara verdi.



AK PARTİ'DEN KAHROLSUN PKK SLOGANI

Genel Kurula defalarca ara verilmesine karşın eylem devam etti. Oturumu yönetin TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurulu kapatınca gerilim biranda tırmandı. DEM Partililerin sloganlarına karşılık AK Partililer de "Kahrolsun PKK" "Meclis'te PKK istemiyoruz" diye slogan attı.



TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ İki partinin milletvekilleri arasındaki gerilim kavgaya dönüştü. Bir anda tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Milletvekillerinin bir bölümünün yere düştüğü görüldü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve bazı CHP'liler araya girerek kavgayı yatıştırmaya çalıştı.





Ortamın yatışmasından sonra DEM Parti eylemi bıraktı ve herkes Genel Kurulu boşalttı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN