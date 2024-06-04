SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine sona erdi! Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler Beştepe'de

Son dakika haberi! Milyonların merakla beklediği kritik Kabine, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı konusu da var.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 12:20 Güncelleme 04 Haziran 2024, 18:16
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine sona erdi! Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler Beştepe’de

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.00'da başladı.


MASADA HANGİ KONULAR VAR?
28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından bir yıl geride kaldı. Enerjiden savunmaya, ekonomiden tarıma kadar birçok alanda adımlar atıldı.

Kabine başladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

Deprem bölgesinde yaraların sarılmasına yönelik çabalar da devam etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir yılın değerlendirmesini kabine toplantısının ardından yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.

Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

EKONOMİK VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK
Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

MASADA TERÖRLE MÜCADELE VE 9'UNCU YARGI PAKETİ DE VAR

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak.

Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.

Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine sona erdi! Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler Beştepe’de
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması: Kalıcı bozulmaya izin yok! Temel amaç fiyat istikrarı
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde dünyaya Gazze çağrısı: İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum
Sapık sucu Metin Şenay’a 293 yıl 6 ay hapis cezası!
Netanyahu’ya Biden’dan darbe! Soykırım kabinesinden sonra ABD de hedef aldı: Savaşı siyasi varlığı için sürdürdü
CIA’nın B planı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim nereye kaçırdı? Kanada ve Kenya senaryosu…
Başkan Erdoğan Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti | Mürettebatta kimler var?
Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! Görgü tanığı kahramanlığı böyle anlattı: Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi
İngiliz basını Jose Mourinho’yu topa tuttu: Rahatsızlık duyuyor ve bahanelerini şimdiden görebiliyoruz
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25’İ AŞACAK! SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama! Kök aylık ne kadar olacak? Refah payı...
Türksat 6A uydusunun ABD yolculuğu başlıyor! Haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacağız
NATO’dan savaş koridoru! Batılı hükümetler uyarıyordu: ABD askerleri için rota oluşturuldu: Odakta Türkiye de var
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e sert tepki: Yanı başında vazo gibi tuttuğu bölücülere baksın
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti! Rol arkadaşlarından peş peşe paylaşımlar
FETÖ’cü Ebuseleme Gülen’den 15 Temmuz itirafları: Elebaşı Fetullah Gülen darbeden önce ne dedi? Adil Öksüz’ün çirkin oyunu!
SON DAKİKA