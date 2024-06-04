Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine sona erdi! Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler Beştepe’de

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.

Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.