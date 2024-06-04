Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu

Şu noktaya da özellikle değinmek istiyorum. İş gücü piyasasına yönelik aldığımız tedbirler ve faaliyetlerimiz neticesinde Cumhuriyet tarihimizin rekorları kırıldı. İstihdam oranımızı yüzde 49,5'e işgücüne katılım oranımızı da yüzde 54,2'ye yükselttik. İşsizlik oranımız ise son 10 yılın düşük seviyesine indi. Kadın istihdam oranını yüzde 32.5'a yükselttik. Son 1 yıl içinde İŞKUR aracılığıyla 1,3 milyon kişiyi işe yerleştirdik.
570 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMI ALTINA ALINDI
2023 aralık ayında genel sağlık sigortası prim borcu bulunan vatandaşlarımızın borcu silindi. İşverene asgari ücret destek uygulamasında destek tutarını 700 liraya çıkardık. İşverene toplam 99,1 milyar lira asgari ücret desteği verildi. Son 1 yılda geri ödeme listemiz genişletilerek 128 adedi kanser ilacı olmak üzere toplam 570 ilaç geri ödeme kapsamına alındı.Sağlık raporu olan hastalarımızın hastanelerde sıra alıp beklememeksizin aile hekimlerine giderek ilaçlarını yazdırmalarını kolaylaştırdık.
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
6 Şubat 2023 tarihinde millet olarak hem kendi tarihimizin hem de insanlık tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Toplam 850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Yıkılan binaların altında kalan 53 bin 614 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremzedelerimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. 11 şehrimizde 451 bin 297 bağımsız bölümünün büyük kısmının inşasına başladık. 100 bin köy evi inşa ediyoruz. İnşası biten konuklarımızın hak sahibini belirliyoruz. 76 binden fazla konutumuzun hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza teslim ettik.
AKKUYU'DA İNŞAAT YÜZDE 90 ORANINDA TAMAMLANDI
Türkiye deniz projesiyle halkımıza denizlerin erişimini kolaylaştırarak deniz kıyılarında yaşam kalitesini artıracağız. Enerji son yıllarda gerçekten tarih yazdığımız bir başka alandır. Enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Filyos'ta günlük doğalgaz üretimi 5,1 milyon metreküpü aştı. Karadeniz gazının sevincini milletimizle paylaşmak için başlattığımız ücretsiz doğal gaz desteğimizi 1 yıl boyunca devam ettirdik. Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz sahasında yeni keşifler için sondaj çalışmasına başladı. Gabar'da günlük petrol üretimini 43 bin 380 varilin üzerine çıkararak rekor kırdık. Hakkari ve Siirt başta olmak üzere bölgenin diğer yerinde çalışmalarımız devam ediyor. Çok daha güzel neticeler alacağız.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci reaktörünün inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı, reaktörde mekanik testler yapılmaya başlandı. BOTAŞ Bulgaristan, Macaristan, Romanya gaz ihracatına başladık. İlk kez sınır komşumuz olmayan iki Avrupa ülkesine ihracat yapıyoruz. Cuma günü Türkiye Yüzyılı Maarif modelimizin tanıtımını yapacağız. Eğitime dair çalışmalarımızı bu vesileyle detaylıca açıklayacağız.
Bugün burada sadece şunu belirtmek isterim, Türkiye OVP ve 12.KAlkınma planıyla belirlediği hedeflere emin adımlarla ilerlemektedir. Son 1 yılda Merkez Bankamızın brüt rezervleri yaklaşık 44 milyar dolar artışla, 142 milyar doların üzerine çıktı. Üretim, istihdam, ihracat ve kaliteli büyümeden taviz vermeden tek haneli enflasyon oranlarını mutlaka yakalayacağız. Bunun sabır, irade ve kararlılık gerektiren bir süreç olduğunun çok iyi farkındayız. Hükümet olarak hedeflerimize ulaşacağımızdan en küçük şüphemiz bulunmuyor.
BAYRAM TATİLİ
Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran pazar günü başlayacak olan kurban bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 9 günlük tatil imkanı sağlamaış oluyoruz.