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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Türkiye yeniden uzaya gidiyor! | TÜRKSAT 6A yarın Ankara'dan...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın yarın Ankara'dan uzaya fırlatılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne gönderilecek.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 20:49 Güncelleme 03 Haziran 2024, 22:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Türkiye yeniden uzaya gidiyor! | TÜRKSAT 6A yarın Ankara’dan...

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A'nın yarın Ankara'dan uzaya fırlatılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlanacağını duyurdu.

TEST AŞAMASI TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim entegrasyon, test ve paketleme işlemleri Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi USET'te tamamlandığını belirtti.

8-15 TEMMUZ ARASINDA FIRLATILACAK

Bakanlık açıklamasında, "TÜRKSAT 6A uydusu fırlatmada görev alacak personelle birlikte 4 Haziran Salı günü, Antonov AN-124 tipi kargo uçağı ile ABD'nin Florida eyaletinde Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlanacak. 4 Haziran Salı günü başlayacak hava yolculuğu yaklaşık 1 gün sürecek. Ardından Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerinde fırlatma prosedürleri başlatılacak. TÜRKSAT 6A'nın 8-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında yörüngesine fırlatılması planlanıyor" denildi.

UĞURLAMA TÖRENİ YARIN

Açıklamada, TÜRKSAT 6A uydusunu uğurlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın katılacağı, iki bakanın yarın saat 12.00'de TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinde 610 numaralı hangar önünde ortak açıklama yapacağı vurgulandı.

İLK UZAY YOLCUSU ALPER GEZERAVCI OLDU

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, 19 Ocak 2024 tarihinde ilk kez uzaya fırlatılmıştı. NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatılan roket, uzay yolculuğuna TSİ 00.49'da başladı.

Axiom Space'in uzaya gönderdiği araçta ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile birlikte 4 kişilik mürettebat yer aldı. Yolculuk 1,5 gün sürdü.

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