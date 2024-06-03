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Lübnan İsrail'i roketleriyle vurdu! Yukarı Celil bölgesi cayır cayır yanıyor! 5 saattir söndürülemiyor

Lübnan'da bulunan Hizbullah hareketi, İsrail tarafına roket atarak çıkardığı yangın büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına 14 ekiple müdahale edilmeye çalışıldığı bildirildi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre yangın nedeniyle evler tahliye edilerek yollar kapatıldı.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 00:43 Güncelleme 04 Haziran 2024, 01:19
Lübnan İsrail’i roketleriyle vurdu! Yukarı Celil bölgesi cayır cayır yanıyor! 5 saattir söndürülemiyor

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Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketlerin İsrail'de çıkardığı yangına 14 ekiple müdahale edildiği belirtildi.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinde yer alan haberde, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına 14 ekibin 5 saattir müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail'in "Margaliot" yerleşim birimindeki evlere yaklaşan yangının kontrol altına alındığına işaret edilen haberde, bölgedeki bazı evlerin yangın nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Lübnan'a gelen roket ve drone saldırılarının ardından 3 Haziran 2024'te kuzeydeki Kiryat Shmona'nın yakınında patlamalar ortaya çıktı. (Jalaa Marey/AFP)Lübnan'a gelen roket ve drone saldırılarının ardından 3 Haziran 2024'te kuzeydeki Kiryat Shmona'nın yakınında patlamalar ortaya çıktı. (Jalaa Marey/AFP)

6 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI MÜDAHİL OLDU

"Ynet" haber sitesindeki başka bir haberde de yangının, Lübnan'daki Hizbullah tarafından dün atılan bir dizi roketin ardından çıktığına dikkat çekildi.
Yangınlara 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edildi.


Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.


Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

YOLLAR KAPATILDI

İsrail'in önde gelen medya organlarından olan 'Times of Israel'de yer alan haberde de; roket ve insansız hava aracı saldırılarının ardından İsrail'in kuzeyinde yangınlar sürdüğü ve önemli yolların kapatıldığı yazıldı.

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