PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Hizbullah İsrail'i roketleriyle vurdu: Birçok noktada yangın çıktı! Evler tahliye edildi I Yollar kapatıldı

Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketler İsrail'de birçok noktada yangına neden oldu. Ülkenin kuzeyinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına 14 ekiple 5 saattir müdahale ediliyor. İsrail medyasında yer alan haberlere göre yangın nedeniyle evler tahliye edilerek yollar kapatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 00:43 Güncelleme 04 Haziran 2024, 04:47
Hizbullah İsrail’i roketleriyle vurdu: Birçok noktada yangın çıktı! Evler tahliye edildi I Yollar kapatıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinde yer alan haberde, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına 14 ekibin 5 saattir müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail alev alev yanıyor!


İsrail'in "Margaliot" yerleşim birimindeki evlere yaklaşan yangının kontrol altına alındığına işaret edilen haberde, bölgedeki bazı evlerin yangın nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.



"Ynet" haber sitesindeki başka bir haberde de yangının, Lübnan'daki Hizbullah tarafından dün atılan bir dizi roketin ardından çıktığına dikkat çekildi.
Yangınlara 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edildi.



Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.



TAKVİYE EKİPLER İSTENDİ
Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde meydana gelen yangınların söndürülmesi için ekiplerin yetersiz kalması sebebiyle takviye ekipler istendiği bildirildi. İsrail resmi televizyon kanalı KAN'a göre, ülkenin kuzeyinde çıkan yangınların kontrol altına alınması için takviye ekipler talep edildi.

Yediot Ahronot gazesi, kuzeydeki Yukarı Celile'nin Kiryat Shmona bölgesindeki yerleşimlerde süren yangınların kontrol alınması çalışmaları sırasında 6 itfaiye erinin yaralandığını belirtti.

Kiryat Shmona ve Taberiyye bölgesinde hava sıcaklığının 43 dereceyi geçtiğini aktaran gazete, yalnızca Celile ve Golan (işgal altındaki Suriye) bölgelerinde 15 yangın noktasının varlığının gözlendiğini kaydetti.

Öte yandan ülkedeki ana muhalefet lideri Yair Lapid ise, yangına ilişkin X platformundan yaptığı paylaşımda, "Kuzey tutuşmuş yanıyor, İsrail'in caydırıcılığı da onunla birlikte yanıyor ve Netanyahu hükümetinin hiçbir yönetimi ya da stratejisi yok" ifadelerini kullandı.

Ahronot'a göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yangınlara tepkisini Lübnan'ı tehdit etmeyle gösterdi.

Ben-Gvir, yangının kontrol altına alınmayışını iflas şeklinde değerlendirerek, "Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir" ifadeleriyle Lübnan'ı yakma tehdidinde bulundu.

YOLLAR KAPATILDI
İsrail'in önde gelen medya organlarından olan 'Times of Israel'de yer alan haberde de; roket ve insansız hava aracı saldırılarının ardından İsrail'in kuzeyinde yangınlar sürdüğü ve önemli yolların kapatıldığı yazıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
PKK elebaşı Murat Karayılan saklandığı inden ABD’ye sığındı! ’Teröristan’ odaklı sözde seçime ’demokratik’ kılıfı
Orta oyunu tam gaz! ABD başka konuşuyor İsrail başka... Gazze için ateşkes olacak mı?
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı: Bacağından vuruldu
Beşar Esad’ın eşi Esma Esad öldü mü? İran kaynaklı iddialar ortalığı karıştırdı
İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti! Bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı
Kylian Mbappe FIFA’dan özel izinle resmen Real Madrid’de
Ankara’da vahşet: Eşini ve evde birlikte yakaladığı kişiyi öldürüp kendini astı
Jose Mourinho’dan transfer itirafları! O isimleri istemiyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Kalıcı olarak düşecek | Türkiye bu ay gri listeden çıkıyor
HAVA DURUMU | Bir anda bastırdı 40 dereceyi geçecek! Peş peşe aşırı sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl? | 3 Haziran 2024 hava durumu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Türkiye yeniden uzaya gidiyor! | TÜRKSAT 6A yarın Ankara’dan...
ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak?
FETÖ’de ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları! Şifre ’Asude’ mezarı bile hazır... ’MÖZ - Barbie’ yakınlaşmasından çıkan yeni elebaşı
Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’e veda! Törene Başkan Erdoğan da katıldı
SON DAKİKA