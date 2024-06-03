Hizbullah İsrail’i roketleriyle vurdu: Birçok noktada yangın çıktı! Evler tahliye edildi I Yollar kapatıldı

TAKVİYE EKİPLER İSTENDİ Lübnan 'daki Hizbullah tarafından atılan roketler nedeniyle İsrail 'in kuzeyinde meydana gelen yangınların söndürülmesi için ekiplerin yetersiz kalması sebebiyle takviye ekipler istendiği bildirildi. İsrail resmi televizyon kanalı KAN'a göre, ülkenin kuzeyinde çıkan yangınların kontrol altına alınması için takviye ekipler talep edildi. Yediot Ahronot gazesi, kuzeydeki Yukarı Celile'nin Kiryat Shmona bölgesindeki yerleşimlerde süren yangınların kontrol alınması çalışmaları sırasında 6 itfaiye erinin yaralandığını belirtti.

Kiryat Shmona ve Taberiyye bölgesinde hava sıcaklığının 43 dereceyi geçtiğini aktaran gazete, yalnızca Celile ve Golan (işgal altındaki Suriye) bölgelerinde 15 yangın noktasının varlığının gözlendiğini kaydetti.



Öte yandan ülkedeki ana muhalefet lideri Yair Lapid ise, yangına ilişkin X platformundan yaptığı paylaşımda, "Kuzey tutuşmuş yanıyor, İsrail'in caydırıcılığı da onunla birlikte yanıyor ve Netanyahu hükümetinin hiçbir yönetimi ya da stratejisi yok" ifadelerini kullandı.



Ahronot'a göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yangınlara tepkisini Lübnan'ı tehdit etmeyle gösterdi.



Ben-Gvir, yangının kontrol altına alınmayışını iflas şeklinde değerlendirerek, "Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir" ifadeleriyle Lübnan'ı yakma tehdidinde bulundu.

YOLLAR KAPATILDI

İsrail'in önde gelen medya organlarından olan 'Times of Israel'de yer alan haberde de; roket ve insansız hava aracı saldırılarının ardından İsrail'in kuzeyinde yangınlar sürdüğü ve önemli yolların kapatıldığı yazıldı.