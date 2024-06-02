İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti! Gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili gözaltındaki bina sahibi ve girişteki restoranın sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili gözaltındaki bina sahibi ve girişteki restoranın sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, ve binanın girişinde bulunan restoran sahibi Ö.A.D. de gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bina 2 Haziran saat 08.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çöken binanın altından 1'i çocuk toplam 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı.
Yaralı olarak enkazdan çıkarılanlar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Bir kişi hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bir kişinin de hayati tehlikesi sürüyor.
Çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!
Küçükçekmece'deki binanın çökme anı ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.
Enkazın altında kalmaktan son anda kurtulan İETT otobüsü kamerasına yansıyan görüntülerde söz konusu bina saniyeler içerisinde yerle bir oluyor.
ÖLÜ VE YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Göçük altında kalarak yaralanan kişilerin Mikail Atlı, Shakoura Dazz, Kemal Parahadov, Aygozel Charyewal, Charyyev Charyyev, Atacan Baltaev, Korkut Yılmaz Ayaz ve Seyitgül Babajanowa olduğu öğrenildi. Enkaz altında kalan Dovletyar Charyyev ise ölü olarak çıkartıldı.
BİNANIN SAHİBİ VE DÖNERCİ GÖZALTINA ALINDI
Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi ile zemin kattaki döner dükkanının sahibi gözaltına alındı.
"YATAKLA DOLABIN ARASINA GİRMENİN ÖNEMİNİ GÖRDÜM"
Enkazdan çıkarılan Korkut Yılmaz "7 - 8 kişiydik. Bina sabah erken saatlerde çöktü. Hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı. Bazıları enkazda kaldı. 4 katlı binaydı. Bir risk taşımıyordu. Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım" dedi.
Yılmaz, "Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm" ifadelerini kullandı.
KENTSEL DÖNÜŞÜME SOKMAK İSTEMEDİ İDDİASI
Olay yerine gelen ve çöken binanın bitişiğinde bulunan binanın sahibi olduğunu belirten kişi, kendi binalarının kentsel dönüşüm sürecinde olduğunu, yıkılan binanın ise sahibiyle iletişime geçtiklerini ifade ederek, " Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik. Elektriği doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık. Bu talihsiz olay denk geldi. Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Beyle görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti. Kentsel dönüşüme sokmak istemedi. Ondan dolayı tabi bizler de müdahale edemedik bina sahibi olması münasebetiyle. Ama, bugün böyle talihsiz bir olay yaşandı. Geçmiş olsun diliyorum" dedi.
KAÇAK KAT DETAYI
Olayla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır." dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı. 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "" 02.06.2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
"MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Küçükçekmece'de çöken zemin artı 3 katlı binanın enkazında incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, "İçişleri olarak biz de Mülkiye Başmüfettişi görevlendirdik. Bugünden itibaren çalışmaya başladı. En kısa zamanda idari kusur, kabahat ne varsa tabloyu olduğu gibi ortaya çıkarıp bunu hem sizlerle hem de adli sürece destek olması açısından göndereceğiz" dedi.
Çöken zemin artı 3 katlı binanın enkazında incelemeler yapan Bakan Yerlikaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Küçükçekmece ilçemizde Kartaltepe mahallemizde sabah saat 08.41 itibariyle zemin artı 3 katlı olan apartman maalesef çökmüştür. 1988 yapımı olduğunu biliyoruz. AFAD buraya çok yakın. Çok kısa süre içerisinde saat 08.50'de 9 dakika sonra AFAD, eş zamanlı olarak itfaiye, ilçe belediyesi zaten burada kaymakamımız valimiz olayın hemen ertesinde buraya geldi. İlk etapta içeride enkazın altında kalan vatandaşları kurtarmak için cansiperane çalıştık. Her zaman olduğu gibi AFAD, UMKE, itfaiye ve olması gereken emniyet, valilik. Bu tür durumlarda biliyorsunuz hepsini tek tek saymama bile gerek yok, müdahale ve iyileştirme noktasında ne noktaya geldiğimizi biliyorsunuz. Her birine minnettarız ve her birine teşekkür ediyorum " dedi.
"9 KİŞİ KURTARILDI"
Bakan Yerlikaya, "9 insan kurtarıldı. Biri maalesef Türkmenistan uyruklu olan yabancı bir kardeşimiz maalesef vefat etti. Başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İçeriden çıkarılan 7 yabancı uyruklu var. Bunlardan 1'i İran 7'si Türkmenistan uyruklu. Göç İdaresi Başkanlığımız bunların kimlikleri üzerinden araştırmasını yaptı. Tamamı yasal kalışı olan ikamet izni olan yabancılar. Bizim 2 vatandaşımız var. Biri hastanede tedavi bile olmadı. Diğer vatandaşımız tedavi sürecinde. Hastane yetkililerinden buraya gelmeden önce almış olduğum bilgiye göre, bizim vatandaşımızın durumu gayet iyi. Tedavi süreci devam eden 6 yabancı uyruklu misafirlerden anneyle 6 aylık bebeğin durumu diğerlerine nispeten daha kritik görünüyor. Duamız temennimiz odur ki, en kısa zamanda sağlık sıhhat ve afiyete kavuşurlar diyoruz. Birazdan da ziyaret etmeyi düşünüyoruz arkadaşlarla beraber " dedi.
Yerlikaya, "Hemen olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturma yapıyoruz. Adalet Bakanlığımız açıkladı. Burası için 3 savcı görevlendirildi. Onlar soruşturmalarına başladılar. İçişleri ailesi olarak biz de Mülkiye Başmüfettişi görevlendirdik. Bugünden itibaren çalışmaya başladı. En kısa zamanda idari kusur, kabahat ne varsa tabloyu olduğu gibi ortaya çıkarıp bunu hem sizlerle hem de adli sürece destek olması açısından göndereceğiz" dedi. Bakan Yerlikaya İstanbullulara da seslenerek, "4 Haziran'da göreve başladık. Kentsel dönüşüm diyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, destekleriyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın açıklamış olduğu Yarısı Bizden Kampanyası'nı duymayan İstanbullu kalmadı. Sadece İstanbulla da ilgili değil Marmara bölgesiyle de ilgili. Biz depremlere karşı dayanımı olmayan enkazda gördüğümüz gibi bir tablo görmek istemiyoruz. Tedbir almak istiyoruz birlikte yapmak istiyoruz bunu. Elbirliğiyle devlet millet el ele yapmak istiyoruz. 6 Şubat'ta canımızın yandığı gibi bir daha canımızın yanmasını istemiyoruz. " dedi.
VALİ GÜL İNCELEMELERDE BULUNDU
İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde incelemelerde bulunarak şu açıklamayı yaptı:
"Zemin +3 katlı bina kendiliğinden çöktü. 2'si ağır, 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Bize ulaşan ölü tespiti ve ihbarı yok. Bina 1988 yapımı, çökmeyle ilgili şuanda tespit edilen bir neden yok. Adli ve idari süreç devam edecek. "
İtfaiye Daire Başkanı enkazdan bir kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını aktardı.
YARALILARIN DURUMU NASIL?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çöken binadan kurtarılan Aygözel bebeği ziyaret etti. Sağlık durumu ile sosyal medya hesabından bilgi veren Yerlikaya, "Adı gibi güzel olan Aygözel bebeğimizin tedavisi sürüyor; doktorlar çok şükür durumunun iyi olduğunu söylediler. Aygözel bebeğimizin annesi ve babasının da tedavileri devam ediyor" dedi.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Küçükçekmece'de çöken binada yaralanan 6 aylık bebeğimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Adı gibi güzel olan Aygözel bebeğimizin tedavisi sürüyor; doktorlar çok şükür durumunun iyi olduğunu söylediler. Aygözel bebeğimizin annesi ve babasının da tedavileri devam ediyor. Çöken binada yaralanan hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim Aygözel bebeğimize uzun ve hayırlı bir ömür nasip etsin inşallah.
ENKAZDAN KÖPEK 'COOKİE' DE KURTARILDI
Küçükçekmece'de, bu sabah çöken 4 katlı binadan 8 kişi yaralı halde kurtarılırken 1 kişi ise hayatını kaybetmişti. Enkazdan kurtulan Korkut Yılmaz Ayaz'ın terrier cinsi köpeği 'Cookie' de enkaz kaldırma çalışmaları sırasında sağ olarak çıkarıldı.
COOKİE DE SAĞ ÇIKARILDI
Enkazdan kendi imkanlarıyla kurtulan Korkut Yılmaz Ayaz, terrier cinsi köpeği Cookie'nin de enkaz altında kaldığını belirtmişti. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında beton parçalarını kaldıran kepçe operatörü, Ayaz'ın köpeği Cookie'yi fark etti. Ekiplerin yardımıyla köpek Cookie, enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra mama verilen köpek, kontrol için veterinere götürüldü.
YANINDAKİ BİNA YIKILDI
Küçükçekmece'de sabah saatlerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı çöken 3 katlı binanın bitişiğindeki boş bina belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.
Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtartıldığı çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı. Ayrıca çöken binanın bitişiğinde bulunan ve risk taşıyan zemin üzeri 3 katlı boş binanın yıkımı ise kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Bina, ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Olay yerinden kareler;