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Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? 1 Haziran 2024 SON DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ - AFAD/Kandilli Rasathanesi Deprem Haberleri

Bugün itibarıyla, AFAD'ın ölçümlerine göre Türkiye'de büyük ölçekte bir deprem kaydedilmemiştir. Ancak, 3.0 büyüklüğünün üzerindeki depremler sürekli olarak izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Küçük ölçekli depremler de dahil olmak üzere, güncel deprem aktiviteleri hakkında detaylı bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin web siteleri üzerinden ulaşılabilmektedir. Peki, bugün deprem oldu mu? 30 Mayıs son dakika depremler anlık olarak Takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 13:31 Güncelleme 01 Haziran 2024, 13:31
Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? 1 Haziran 2024 SON DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ - AFAD/Kandilli Rasathanesi Deprem Haberleri

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Türkiye, jeolojik konumu gereği aktif fay hatları üzerinde yer aldığından, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan milyonlarca insan için sürekli bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle Marmara ve Ege bölgeleri, sıklıkla depremlerin yaşandığı alanlar arasında yer alır. Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde meydana geldiğini listeliyor. Bugünkü son depremler nerede meydana geldi? İşte, 1 Haziran 2024 tarihinde yaşanan son depremlere dair güncel bilgiler ve bu konuda alınması gereken önlemler...

AFAD/Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

2024-06-01 08:54:47 38.64583 26.61889 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.05 km] Karaburun (İzmir)

2024-06-01 08:50:39 39.07194 27.55944 7.24 ML 1.7 Soma (Manisa)

2024-06-01 08:49:02 35.71778 26.58889 14.6 ML 2.0 Ege Denizi - [133.05 km] Datça (Muğla)

2024-06-01 08:40:48 36.30861 35.90528 14.69 ML 2.2 Arsuz (Hatay)

2024-06-01 07:46:39 37.83778 26.85056 6.92 ML 1.9 Ege Denizi - [26.60 km] Seferihisar (İzmir)

2024-06-01 07:06:52 35.93806 29.11667 16.58 ML 2.0 Akdeniz - [41.66 km] Kaş (Antalya)

2024-06-01 06:41:45 40.38861 26.11583 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [19.57 km] Eceabat (Çanakkale)

2024-06-01 06:41:03 38.84083 37.42667 7.0 ML 1.4 Gürün (Sivas)

2024-06-01 06:25:11 38.89944 43.49111 7.0 ML 2.3 Van Gölü - [04.31 km] Tuşba (Van)

2024-06-01 06:21:13 39.41333 27.95528 5.51 ML 1.2 Altıeylül (Balıkesir)

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Deprem Riskine Karşı Alınması Gereken Önlemler

Eğitim ve Bilinçlendirme: Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olan vatandaşlarımızın, deprem öncesi, sırası ve sonrasında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda eğitimlerinin sürekli güncellenmesi büyük önem taşımaktadır.

Bina Güvenliği: Özellikle eski yapıların deprem yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi, yeni yapılacak binaların ise mevcut deprem yönetmeliğine göre inşa edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Acil Durum Hazırlıkları: Her hane, acil durum çantası hazırlamalı ve bu çantanın içinde en az üç gün sürecek gıda, su, ilaç gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulundurmalıdır. Ayrıca, acil durum planlarının yapılması ve düzenli tatbikatların gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Haberleşme Planları: Aile bireyleri arasında bir haberleşme planı oluşturulmalı ve bu planın herkes tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Güncel Deprem Aktiviteleri için Kaynaklar

Deprem aktivitelerini anlık olarak takip etmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet siteleri ziyaret edilebilir. Bu siteler, Türkiye'deki en güvenilir deprem izleme merkezleri olarak bilinmektedir:

Türkiye'de yaşayan her bireyin deprem gerçeğini kabul ederek gerekli önlemleri alması ve bilinçlenmesi gerekmektedir. Yalnızca devletin ve ilgili kurumların değil, her vatandaşın da bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır.

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