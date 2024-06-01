Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? 1 Haziran 2024 SON DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ - AFAD/Kandilli Rasathanesi Deprem Haberleri

Türkiye, jeolojik konumu gereği aktif fay hatları üzerinde yer aldığından, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan milyonlarca insan için sürekli bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle Marmara ve Ege bölgeleri, sıklıkla depremlerin yaşandığı alanlar arasında yer alır. Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde meydana geldiğini listeliyor. Bugünkü son depremler nerede meydana geldi? İşte, 1 Haziran 2024 tarihinde yaşanan son depremlere dair güncel bilgiler ve bu konuda alınması gereken önlemler...
AFAD/Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
2024-06-01 08:54:47 38.64583 26.61889 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.05 km] Karaburun (İzmir)
2024-06-01 08:50:39 39.07194 27.55944 7.24 ML 1.7 Soma (Manisa)
2024-06-01 08:49:02 35.71778 26.58889 14.6 ML 2.0 Ege Denizi - [133.05 km] Datça (Muğla)
2024-06-01 08:40:48 36.30861 35.90528 14.69 ML 2.2 Arsuz (Hatay)
2024-06-01 07:46:39 37.83778 26.85056 6.92 ML 1.9 Ege Denizi - [26.60 km] Seferihisar (İzmir)
2024-06-01 07:06:52 35.93806 29.11667 16.58 ML 2.0 Akdeniz - [41.66 km] Kaş (Antalya)
2024-06-01 06:41:45 40.38861 26.11583 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [19.57 km] Eceabat (Çanakkale)
2024-06-01 06:41:03 38.84083 37.42667 7.0 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-06-01 06:25:11 38.89944 43.49111 7.0 ML 2.3 Van Gölü - [04.31 km] Tuşba (Van)
2024-06-01 06:21:13 39.41333 27.95528 5.51 ML 1.2 Altıeylül (Balıkesir)
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Deprem Riskine Karşı Alınması Gereken Önlemler
Eğitim ve Bilinçlendirme: Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olan vatandaşlarımızın, deprem öncesi, sırası ve sonrasında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda eğitimlerinin sürekli güncellenmesi büyük önem taşımaktadır.
Bina Güvenliği: Özellikle eski yapıların deprem yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi, yeni yapılacak binaların ise mevcut deprem yönetmeliğine göre inşa edilmesi hayati önem taşımaktadır.