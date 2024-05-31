Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diplomasi trafiği devam ediyor: Özbekistanlı mevkidaşı Saidov ve Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, liderlerle diplomasi trafiği yürütüyor. Fidan, Özbekistan Bahtiyar Saidov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Ankara'da bir araya geldi.

YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ELE ALINDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile bugün (31 Mayıs) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında Ankara'da yapılacak olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi üçüncü toplantısının hazırlıkları ele alındığı belirtildi.

KOSOVA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.